Dopo la regata di lunedì, se ne è disputata una soltanto ancora a causa dell'assenza di vento, il vantaggio di New Zealand su Luna Rossa si è incrementato.

Con il 6-3 conquistato nella regata a cui in Italia abbiamo assistito nella notte, ai neozelandesi manca solo una vittoria per conquistare anche la 36.esima edizione della Coppa America.

Se le ultime due regate avevano lasciato l'amaro in bocca, stavolta possiamo tranquillamente parlare di amarissimo. Infatti, in quella che sicuramente è stata la gara più incerta e combattuta tra quelle finora disputate tra le due barche, New Zealand alla penultima boa, ancora una volta, è riuscita ad indovinare il cambio di vento che le ha permesso di passare in testa e aggiudicarsi agevolmente la prova con 30 secondi di vantaggio.

Il vento non era sufficiente per la seconda regata e tutto è stato rimandato a martedì con i kiwi che, d'ora in poi, con una sola vittoria potranno aggiudicarsi anmche questa edizione della Coppa America.