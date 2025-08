Coppa Italia 2025/26: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo torneo

La nuova edizione della Coppa Italia 2025/26 prende ufficialmente il via con il turno preliminare, che si apre il 9 agosto con Virtus Entella-Ternana e si completerà il giorno successivo con altre tre gare. Ma il primo vero blocco di partite entra nel vivo tra il 15 e il 18 agosto, con i trentaduesimi di finale, quando scenderanno in campo le squadre di Serie B e le formazioni di Serie A rimaste fuori dalle teste di serie – ossia quelle arrivate dal nono posto in giù nello scorso campionato.

Tra queste spicca subito una sfida interessante: il nuovo Milan di Allegri sarà impegnato il 17 agosto contro il Bari, in una partita trasmessa in esclusiva da Mediaset. Un banco di prova immediato per la nuova gestione tecnica.

Format confermato

La Lega Serie A ha confermato in blocco il format già visto negli ultimi tre anni:

44 partecipanti totali: 20 squadre di Serie A, 20 di Serie B e 4 provenienti dalla Lega Pro.

Le teste di serie entreranno in scena direttamente agli ottavi di finale.

Le “big” continueranno a giocare in gara secca in casa, almeno fino alle semifinali.

Le otto teste di serie sono: Bologna (campione in carica), Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio.

Possibili incroci e grandi sfide

Il tabellone potrebbe regalare incroci interessanti già ai quarti:

Il Milan, se dovesse superare i primi due turni, potrebbe trovare di nuovo il Bologna, nel remake della finale dello scorso anno.

Nella stessa zona del tabellone è possibile anche un Juventus-Atalanta, altra rivincita (della finale 2024).

Sul lato opposto, l’Inter potrebbe affrontare la Roma ai quarti e il Napoli in semifinale. Il Napoli, a sua volta, potrebbe avere a che fare con la Fiorentina ai quarti.

I derby cittadini tra Inter-Milan, Roma-Lazio e Juventus-Torino? Teoricamente possibili solo in finale, dato il posizionamento nel tabellone.

I possibili ottavi di finale (secondo il ranking)

Parte sinistra del tabellone:

Bologna - Parma

Lazio - Milan

Juventus - Udinese

Atalanta - Genoa



Parte destra del tabellone:

Inter - Verona

Roma - Torino

Fiorentina - Como

Napoli - Cagliari

Tutte le date della Coppa Italia 2025/26

Turno preliminare: 9-10 agosto 2025

Trentaduesimi di finale: 15-18 agosto 2025

Sedicesimi di finale: dal 24 settembre 2025

Ottavi di finale: 3-17 dicembre 2025

Quarti di finale: 4-11 febbraio 2026

Semifinali (andata e ritorno): marzo-aprile 2026

Finale: 13 maggio 2026, allo stadio Olimpico di Roma

Fonte: Sportmediaset

Crediti immagine: Lega Serie A