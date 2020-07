Luis Muriel era tra i convocati per la partita di martedì 14 luglio, che vede l'Atalanta impegnata al Gewiss Stadium contro il Brescia.

Muriel, però, non avrà l'occasione di incrementare il suo bottino stagionale. Infatti, è ricoverato in un ospedale di Bergamo per una caduta accidentale mentre faceva la doccia, a causa della quale, battendo la testa, avrebbe riportato un trauma cranico.

Per l'attaccante colombiano, in base all'esito negativo della Tac, non dovrebbero però esserci serie conseguenze, anche se rimane confermata la sua indisponibilità per stasera.

Nessun comunicato ufficiale, al momento, da parte dell'Atalanta.