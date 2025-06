Si è svolta questa mattina al cimitero comunale la tumulazione dei circa 50 feti rinvenuti all’interno di vasetti in vetro in una stanza del vecchio ospedale di Vaccarella. I resti di questi bambini mai nati sono stati collocati dapprima in ventuno contenitori e, subito dopo la benedizione impartita dall’Arciprete milazzese Giuseppe Currò, sistemati in tre loculi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.

La tumulazione è stata curata dalla società Charitas alla presenza del Sindaco Pippo Midili e del Direttore dell’ASP 5 Giuseppe Cuccì presenti al cimitero mamertino assieme ai rappresentanti dell’agenzia funebre occupatasi del trasporto dei contenitori e dell’acquisto delle lapidi a titolo completamente gratuito.

Sulla lapide il Comune di Milazzo ha fatto incidere una scritta eloquente: “In ricordo dei bambini mai nati e dimenticati dell’ospedale di Vaccarella”. “Questa è una cosa che andava fatta molti anni fa. – ha detto Midili – Ora ha trovato compimento. Ringrazio tutte le persone, che hanno collaborato dall’A.S.P., all’agenzia funebre, a padre Currò”. “Siamo soddisfatti – ha aggiunto il direttore generale dell’A.S.P. di Messina Giuseppe Cuccì – di essere riusciti dopo 53 anni, in cui la struttura è stata abbandonata, in questo importante intento, per dare una giusta sepoltura ai feti e soddisfazione a tutti i milazzesi, che aspettavano di avere delle risposte concrete. L’ASP, dopo un‘attenta opera di bonifica, è riuscita a sanificare l’ospedale e ha fornire i reperti, che ricordiamo al tempo venivano conservati per motivi di studio, e il Comune occupatosi della loro tumulazione, esempio di fattiva e cordiale collaborazione tra due importanti istituzioni, che, lavorando in sinergia, ottengono sempre ottimi risultati ”.

Per quanto riguarda le richieste di alcune famiglie di Vaccarella, che aveva chiesto di poter riconoscere i propri cari, sono state tutte respinte dall’A.S.P. “In alcun modo – ha detto Cuccì – sarebbe stato possibile identificare i feti”. Nessuna richiesta verrà avanzata dal Comune di Milazzo per recuperare l’archivio con le cartelle cliniche ritrovare dentro la vecchia struttura.

Foti Rodrigo