L’attrice e l’organizzatrice Stefania Zambrano scende di nuovo in campo. Oggi, in veste di regista, con il debutto al cinema del film “Il Seme della Bellezza”.

Ha girato infatti, con Rita de Crescenzo, un cortometraggio che racconta la vita della TikToker più amata e contemporaneamente odiata dai social.



Un milione di visualizzazioni in un giorno, ma tanto criticata. Prima di conoscerla, la signora Zambrano la guardava da lontano e, successivamente, ha trovato in lei un cuore nobile.

L’ha incontrata e, attraverso una lunga chiacchierata, ha scoperto una donna con tantissima sofferenza alle spalle, che oggi vuole cambiare vita.“Ho visto che è una donna che ha imparato ad amarsi, adora il prossimo e fa tanta beneficenza, aiuta tutti. Quest’anno è stata la madrina del carro del Miss trans Europa, che si è svolto a Napoli il 2 luglio. E’ un’artista molto acclamata e amata da tantissima gente che era al pride. Prossimamente sarà anche a Miss trans Europa, come critica, insieme all’amico Enzo Bambolina, la star di tante piattaforme social. TikTok per lei è stata una rinascita, si è sentita amata dal pubblico che la segue, dai bambini. Si è messa in gioco su questa piattaforma e oggi è quella più ricercata nelle feste in tutta Italia. Non si sente una cantante, non si sente una star, ma una persona che porta allegria”.