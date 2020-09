Oggi 13 Settembre 2020 , sveglia con la gioia nel cuore.

Il Venice Film Festival ieri ci ha infatti regalato emozioni indescrivibili grazie a "Lacci", film italiano fuori concorso, alla Coppa Volpi per "Pieces of a Woman" assegnata all'attrice Vanessa Kirby e al Leone d'oro, sorpresa inaspettata ma meravigliosa, andato per la prima volta ad una donna regista, la cinese Chloé Zhao che ha girato "Nomadland", adattamento cinematografico del libro di Jessica Bruder, con protagonista Frances McDormand.

Il premio intitolato a Luigi De Laurentiis per il Leone d'Oro del futuro, dedicato ai registi esordient , va alla regista portoghese Anna Rocha de Sousa per il film "Listen" presentato in Orizzonti .

Quest'anno erano in concorso ben 8 registe donne. Evviva!!!