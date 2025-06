Un mix irresistibile tra Jessica Rabbit e Bridget Jones, con il fascino elegante di una ballerina spagnola e l’ironia travolgente delle grandi dive del passato: così prende vita Helena, la protagonista femminile di Due Famiglie e un Funerale, interpretata dalla poliedrica Isabelle Adriani, attrice internazionale, regista, storica, doppiatrice e autrice.

Helena è l’amore di Peppino (Maurizio Mattioli), protagonista maschile del film. Ballerina di flamenco in lingerie, goffa ma incantevole, romantica e irresistibile, Helena inciampa, cucina, balla, ama e si rialza con una forza contagiosa. Un personaggio memorabile, reso ancora più speciale dalla verve e dall’esperienza di Isabelle, che ha recitato accanto a star come George Clooney, Penélope Cruz, Jim Caviezel, John Cusack, Zac Efron, Danny DeVito, Checco Zalone e Luca Argentero.

Diretto da Mark Melville e prodotto da Marvaso Production Films, Due Famiglie e un Funerale è una commedia agrodolce e vivace che racconta con leggerezza i paradossi della famiglia e della vita.

Accanto alla carriera d’attrice, Isabelle Adriani è anche una regista e storica delle fiabe, di fama internazionale. Ha recentemente firmato la regia del suggestivo trailer “The DNA of Fairy-Tales”. Il trailer accompagna l’uscita imminente del primo volume del suo progetto editoriale in 12 volumi, edito da NISROCH, che svela le radici storiche e simboliche delle fiabe più celebri.

Il primo volume, La vera storia di Cenerentola, nasce da una lunga ricerca iniziata con la sua tesi di laurea in Storia, poi proseguita in pubblicazioni precedenti (tra cui Volto di Rosa, Midgard 1998, e La Vera storia di Cenerentola, Edimond 2012).

Oggi si presenta come un grande progetto editoriale che parte con un romanzo storico ricco di documentazione, analisi simboliche e scoperte affascinanti.

Seguiranno Biancaneve, La Bella e la Bestia, e molte altre. Alcune delle sue ipotesi storiche e la genealogia comune con molte famiglie reali dei personaggi che hanno ispirato le fiabe classiche, hanno suscitato l’interesse di case di produzione internazionali per la realizzazione di una serie di docufilm basati sui suoi libri.

Figlia di un allievo diretto di Carl Gustav Jung, Isabelle ha approfondito anche l’approccio simbolico e psicologico delle fiabe, ispirandosi all’opera di Marie-Louise von Franz.

“Le fiabe sono strumenti di pace. Se i bambini del mondo sapessero che amano e leggono le stesse storie, anche se in lingue diverse, la pace arriverebbe prima,” racconta Isabelle.

Laureata in Storia, giornalista professionista, ha studiato alla New York Film Academy, dove ha vinto una prestigiosa borsa di studio nel 2019 con la collezione pittorica “To Movies with Love” (oggi esposta a Los Angeles e New York).

Ha lavorato come doppiatrice per la Disney, prestando la voce a celebri personaggi in film d’animazione amati dal grande pubblico.

È fondatrice e presidente della IA Academy, società di produzione cinematografica e formazione che unisce alta professionalità a un forte impegno sociale e inclusivo: la sua Academy promuove anche classi speciali per ragazzi con disabilità neurologiche e visive, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Reggio Emilia e con l’associazioni Nessuno Escluso ODV .

Presidente anche della Commissione Cinema Rotary Agorà di Bologna, Isabelle parla cinque lingue, ha pubblicato oltre 40 libri su fiabe, miti e leggende, ed è oggi considerata una delle voci più originali e trasversali del panorama culturale internazionale.