Una bellissima donna in bikini che indipendente e libera cavalca in riva al mare, un’immagine dai contrasti forti, che evoca il contatto con la natura, i viaggi, i colori e la musica anni ’70. Fabiana Gabellini ha deciso di presentare così la sua prima Beachwear Collection per l’Estate 2021 che è pervasa da un senso di ribellione ed anticonformismo. Il cavallo: maestoso, nobile, elegante e selvaggio, ha sempre significato la forza dell’energia, incarna la saggezza, la memoria, la capacità di ricordarsi del passato per migliorare il proprio futuro.

Da questo concetto nasce la nuova collezione Fabiana Gabellini che è un cocktail di eleganza e modernità, un’ispirazione vincente che rielabora uno stile di vita hippy e bohémienne in chiave chic e sensuale. Capi ideali per la stagione calda attraverso i quali ogni donna può esprimere tutta la propria bellezza, sottolineando il suo portamento con il romanticismo dei bikini coordinati a kaftani, tuniche, vestiti lunghi e leggeri in un revival caleidoscopico per abiti, top e kimono impreziositi da frange e perline. I mitici anni ’70 sono rivisitati in chiave moderna: i pantaloni sono ampi ed il denim è protagonista per salopette e shorts. L’essenza di libertà è certamente il motivo per cui il boho chic style è perfetto per l’estate, per i suoi festival come il Coachella e per le vacanze, dove il tocco wild è irrinunciabile.

Outfits straordinariamente versatili capaci di conquistare tutte le donne poiché abbinabili in innumerevoli modi differenti. Fabiana Gabellini, come di consueto, realizza creazioni con una doppia anima ben consapevole che se da un lato c’è l’attrazione per la tradizione, contemporaneamente cerchiamo un prodotto originale, innovativo e particolare che ci illude di sfuggire dall’abitudine e dalla quotidianità, ci fa sentire alla moda ed anche un po’ trend tender, ci pone all’avanguardia. La nuova Beachwear Collection 2021 di Fabiana Gabellini è un incredibile mix di bellezza e raffinatezza interpretata dal fascino di una giovane donna e dalla nobiltà del suo cavallo legato al ciclo di rinnovamento delle vegetazione e delle stagioni, un simbolo di rispetto per la vita, un invito a superare il proprio ego per accettare le situazioni più difficili con lo stile e l’eleganza di creazioni sartoriali uniche e rigorosamente Made in Italy.

I cavalli, gentilmente messi a disposizione per lo shooting, appartengono ai “Cavalieri del Mare”: l’Associazione nata nel 2004 dall’idea di unire tutti i possessori di cavalli ed i centri ippici con l’intenzione di coinvolgere le persone e vivere insieme la magica esperienza delle passeggiate al tramonto sulla battigia con lo scalpitio degli zoccoli sull’acqua, le interessanti escursioni alla scoperta dell’Emilia-Romagna e del suo prezioso litorale.



Ph. ©Simone Trebbi, Models Eleonora Palmieri – Silvia Capriotti, Designer Fabiana Gabellini, Horses Ass. Cavalieri del Mare, Location Spiaggia (Bagni 39 Ristorante Tropicana) – Riccione