In occasione della Giornata Nazionale della Neurologia, la Società Italiana di Neurologia (SIN) richiama l'attenzione di cittadini, istituzioni e operatori sanitari su un tema spesso sottovalutato: la prevenzione neurologica anche durante l'estate. Troppo spesso si pensa che il benessere mentale e cerebrale possa essere trascurato in vacanza. Errore. Il cervello ha bisogno di attenzione costante, in ogni stagione e contesto della vita.

La SIN rilancia un vademecum estivo in cinque punti per tutelare il cervello anche nei momenti di relax, parte integrante della più ampia Strategia Italiana per la Salute del Cervello 2024–2031, ispirata al principio One Brain, One Health: un approccio integrato che riconosce l'interconnessione tra salute cerebrale, mentale, ambiente e società.

Non è un caso che questa iniziativa venga lanciata in concomitanza con la Giornata Mondiale del Cervello, che si celebra il 22 luglio in tutto il mondo.

“Le malattie del cervello meritano protezione e cura in ogni momento della vita, anche d'estate” – afferma il Prof. Alessandro Padovani, Presidente della SIN – “perché la salute cerebrale è inseparabile da quella delle persone, delle comunità e dell'ambiente. Anche nei periodi di vacanza, lo stress, la disidratazione, l'isolamento o l'alimentazione sregolata possono compromettere seriamente il benessere neurologico”.

Ecco i 5 consigli della SIN per mantenere il cervello in salute durante le vacanze:





1. Idratazione e alimentazione neuroprotettiva

Non basta “mangiare leggero”. Serve nutrire il cervello. Prediligere frutta, verdura, cereali integrali, pesce azzurro e grassi buoni (come l'olio extravergine di oliva), riducendo al minimo zuccheri raffinati, grassi animali, cibi ultra-processati e alcol. Bere acqua regolarmente è fondamentale per il metabolismo cerebrale e la regolazione della temperatura corporea. Evitare pasti abbondanti la sera, che disturbano sonno e digestione.



2. Sonno regolare e di qualità

Dormire bene non è un lusso, è una necessità biologica. Il sonno favorisce la rigenerazione neuronale, la memoria, la plasticità sinaptica e la stabilità dell'umore. Anche in vacanza, servono almeno 7-8 ore di sonno continuo, idealmente con un ritmo regolare. Studi recenti, come quello dell'University College London (2024), confermano che il sonno profondo migliora la memoria e la prontezza mentale già dal giorno dopo.



3. Attività fisica quotidiana

Il movimento fa bene anche alla testa. Camminare, nuotare o pedalare, anche solo per 30 minuti al giorno, migliora il flusso sanguigno cerebrale, stimola la neurogenesi e riduce il rischio di demenza e depressione. Una singola sessione di esercizio fisico può avere effetti positivi sull'umore e le funzioni cognitive per oltre 24 ore.



4. Stimolazione cognitiva e relazioni sociali

Il cervello si mantiene attivo allenandolo. Leggere un libro, visitare un museo, giocare a carte o imparare una nuova lingua anche in vacanza aiuta a rafforzare la riserva cognitiva. Ma anche le relazioni umane contano: conversare, ridere, condividere esperienze riduce il rischio di Alzheimer e malattie neurodegenerative.



5. Gestione dello stress e prevenzione dei traumi

Staccare la spina non significa esporsi a situazioni stressanti o pericolose. Tecniche come mindfulness e respirazione profonda aiutano a regolare il cortisolo, l'ormone dello stress. Serve attenzione anche alla sicurezza fisica: proteggere il capo durante sport o escursioni e evitare il sovraffollamento e i viaggi nei giorni critici. I dati parlano chiaro: nel 2024, oltre 16 milioni di italiani hanno riportato disturbi psicologici di media o grave entità, +6% rispetto al 2022. La prevenzione dello stress è tutt'altro che secondaria.



Secondo The Lancet Neurology e l'OMS, oltre 3,4 miliardi di persone nel mondo convivono con condizioni neurologiche: ictus, demenza, epilessia, emicrania cronica, neuropatie. In Italia, oltre il 10% delle famiglie ha almeno un componente affetto da una malattia mentale o neurologica. Il peso sociale? Circa 87 miliardi di euro l'anno.

Insomma, la salute del cervello non va in ferie. Va protetta, allenata e sostenuta, anche quando si è sotto l'ombrellone. Perché non esiste benessere reale senza un cervello in salute.