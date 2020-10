A Nuoro la campagna elettorale per la corsa alla carica di sindaco è partita e i Giovani Democratici hanno deciso di inaugurarla con una pubblicità molto particolare.

I volantini e i manifesti elettorali a sostegno del candidato di Centrosinistra, Carlo Prevosto, hanno fatto il giro del web, suscitando molte polemiche non solo in Sardegna ma anche nel resto dell'Italia.

In questo particolare manifesto sono ritratti due uomini, vestiti con il tradizionale abito sardo, che si baciano. Immagine che ha scatenato, come dicevamo, diverse polemiche non solo per il bacio in sé, ma anche per l'abito tradizionale sardo da loro indossato.

Inoltre, nel manifesto, sono stati lanciati anche messaggi forti e incisivi:



“Orgogliosi delle nostre tradizioni” “Orgogliosi della nostra diversità”.

e alla fine un messaggio contro l'omofobia:

“Non bastano delle leggi contro un fenomeno già sviluppato. Servono soluzioni radicali. L'omofobia è un problema cittadino”.