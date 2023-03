Mad Mood 2023 ha visto tra i propri protagonista Aidar Khan e il Kazakistan. Merito di Marianna Miceli, avvocato e imprenditrice salentina che il 'format' del mondo fashion ha inventato nel 2017, manifestazione da sempre improntata a uno stile internazionale.

Lo stesso Aidar Khan, stilista fra i più importanti del suo Paese e fondatore dell'Aspara Fashion Week, è salito per secondo sul palco, durante la conferenza stampa, per illustrare gli stretti legami fra le due manifestazioni 'cugine', quella di Milano e quella di Taraz, e un piccolo banchetto rappresentante alcune delle eccellenze kazake era presente nel salone d'ingresso del museo di via San Marco.

Con Aidar Khan erano presenti a Milano un gran numero di stiliste i cui capi sono sfilati in passerella, da Irina Naboko ad Aisulu Urazbayeva.

Il Kazakistan è così parso più vicino, anche se solo per i due giorni di Mad Mood.