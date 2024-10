Quest’anno, a differenza della categoria Miglior sceneggiatura originale che sembra polarizzata su due titoli (Anora vs The Brutalist), quella della sceneggiatura non originale offre uno spettro più ampio di possibilità.

Tre adattamenti come Conclave, Sing Sing ed Emilia Perez, si distinguono come i principali contendenti, ma la competizione è serrata.

Registi del calibro di Denis Villeneuve e Pedro Almodóvar qui in veste di sceneggiatori sfidano nuove leve come RaMell Moss e Malcolm Washington, mentre il ritorno dell'animazione con Inside Out 2 potrebbe riscrivere le regole del gioco, dopo un lungo periodo di assenza da questa categoria.