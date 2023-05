Gli amanti del calcio, e del calcio 'triveneto' in particolare, tirano un sospiro di sollievo: la Triestina, una dei club storici del panorama nazionale, si salva quasi all'ultimo secondo vincendo per 2-1 in trasferta il playout che la vedeva opposta, nel ritorno in trasferta, al Sangiuliano City.

Un gol a tempo scaduto mantiene l'Unione in C, categoria che già le sarebbe stata stretta, ma che le garantisce una nuova serie di derby che andranno a scrivere nuove pagine di rivalità sportiva con Padova, Pordenone e Vicenza, a meno che una di queste non riesca a ottenere il passe-partout per la promozione in Serie B in questo finale di stagione.

Resta il piacere e la soddisfazione di non vedere una formazione storica non scivolare nel purgatorio anonimo della Serie D, un dramma sportivo occorso ad altre due 'grandi' club del Settentrione sportivo, Piacenza e Mantova.