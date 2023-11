Il brano del poliedrico compositore negli stores digitali e dal 3 novembre nelle radio.

“LaMEnta” è il singolo dell’eclettico artista MeTeO, sui principali stores digitali e dal 3 novembre nelle radio in promozione nazionale. Brano dalle forti tinte dance, dal ritmo coinvolgente sin dal primo ascolto. Testo pungente che con ironia ed eleganza viene interpretato dall’artista, evidenziando una forte personalità e una maturità artistica fuori dal comune. Il tutto condito da una produzione impeccabile. “LaMenta” vive in un ambiente dance in cui siamo tutti invitati a ballare e a scatenarci pensando e ironizzando sul fatto che la menta, la pianta aromatica, sia benefica e possa risolvere tutti i nostri problemi. Esce fuori un curioso parallelo quindi tra la menta e lamenta-rsi.

“Lamentarsi è spesso l’inizio, il percorso e la fine del nostro approccio ad ogni situazione e ad ogni tematica. Viviamo e seminiamo discordia lamentandoci anche quando va tutto bene, è proprio il caso di rallentare per non rischiare di cadere dal dirupo.” MeTeO

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/0g9gCoZ8FukcjO36Cpi2Z0?si=be86889973ab41bf



Storia dell’artista

MeTeO nasce dalla consapevolezza di poter cambiare senza dover chiedere il permesso, così come il cielo con le nuvole, il sole, il vento, la pioggia. E nasce dalla necessità di raccontare storie in musica: storie che parlano di "Me", di "Te", "O"… di tutto quello che succede in un mondo che gira. Le radici di questo progetto, che viene avviato nel 2022, risalgono al 2006: Matteo Chiaraluce artista, autore, compositore e insegnante. Ha scritto musica e testi per cantanti e per gruppi, ha insegnato musica a piccoli e adulti, accumulando nel cassetto più di 80 canzoni. MeTeO ha aperto il cassetto...

Instagram: https://www.instagram.com/matteo.meteo/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094496347098

YouTube: https://www.youtube.com/@MeTeO-Matteo