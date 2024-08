Chiesa ufficiale al Liverpool: "La Juve non mi ha mai offerto il rinnovo"

Federico Chiesa è un nuovo giocatore del Liverpool. Tramite un lungo post pubblicato sui propri canali social, l'attaccante ha voluto spiegare i motivi dell'addio alla Juventus: "Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo da parte della Juventus e, di conseguenza, non c’è mai stata una richiesta da parte mia o del mio entourage riguardo ad un aumento o ad una riduzione del mio ingaggio. Mi è stato comunicato che non avrei fatto parte del progetto ancora prima dell’inizio degli allenamenti con la squadra". Contestualmente, è stato anche annunciato il suo approdo al Liverpool.



La Juve insiste per Sancho, nuova offerta allo United ma c'è il problema ingaggio

Resta l'ultimo tassello per perfezionare il super mercato messo in scena da Giuntoli per regalare a Thiago Motta una Juve da scudetto. Anche se in molti si chiedono il perché della corsa sfrenata all'ennesimo esterno alto, la dirigenza bianconera non molla l'assalto a Jadon Sancho, un'ala vecchio stampo che è tornata al Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund. E proprio i Red Devils non sono particolarmente soddisfatti dell'offerta bianconera. La Juve così prepara il rilancio.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, dopo aver venduto Chiesa al Liverpool, i bianconeri vogliono piazzare altri esuberi, come Kostic e Arthur, per avere il tesoretto per chiudere l'accordo. Il problema è legato all'ingaggio di Sancho che guadagna 20 milioni all’anno. La Juve ha proposto la partecipazione per un quarto della somma (circa 5 milioni) a cui si aggiungerebbero altri due tra prestito oneroso e bonus. Lo United è disposto al prestito senza obbligo e alla partecipazione al pagamento dello stipendio.

La trattativa, però, ha subito uno stallo perché, comunque, i Red Devils vogliono valutare altre offerte che potrebbero rivelarsi più vantaggiose. Più che il Chelsea (che ha messo sul piatto Sterling, non particolarmente gradito allo United), ci potrebbe essere un assalto concreto del Psg, sempre alla ricerca di esterni offensivi.



La Sampdoria ha deciso: esonerato Pirlo dopo tre partite. Pronto Sottil

Finito in bilico anche nella scorsa stagione, salvo risalire la china e portare la Sampdoria ai play-off, Andrea Pirlo lascia la Sampdoria dopo appena tre giornate della Serie B 2024/2025. Decisivo il solo punto conquistato in cadetteria dopo l'importante mercato estivo condotto dal club ligure. In attesa dell'ufficialità dell'esonero, c'è già il nome del probabile sostituto: Andrea Sottil. L'ex tecnico dell'Udinese, scelto inizialmente dalla Salernitana prima di lasciare dopo pochi giorni, è attualmente libero sul mercato.

Pirlo ha pagato caro il pareggio in casa del Frosinone e poi due ko al cospetto di Reggiana e Salernitana: il ds Accardi ha scelto di non regalare un'ultima chance al 45enne in occasione della prossima partita contro il Bari (anch'esso in crisi) del prossimo 31 agosto al Ferraris. Sotto contratto fino al 30 giugno del 2025, Pirlo lascia la Sampdoria a mercato ancora aperto.



UFFICIALE La Roma non riesce a piazzarlo, ma saluta lo stesso Karsdorp: risoluzione consensuale

Rick Karsdorp non è più un calciatore della Roma. Il terzino giallorosso ha infatti interrotto il suo rapporto lavorativo con la società della Capitale ed è ora svincolato, libero per un'altra avventura. Di seguito il comunicato integrale:

"L'AS Roma comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rick Karsdorp. Arrivato in giallorosso nell'estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022. Il Club ringrazia Rick per il suo contributo e la sua dedizione all'AS Roma e augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune nella prossima destinazione"

Il calciatore olandese ha rilasciato un breve commento al sito ufficiale del club per commentare la notizia del suo addio: "Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao Roma!".

Karsdorp in carriera vanta 4 trofei: un campionato olandese Under 19 vinto con il Feyenoord/Excelsior, un Eredivisie conquistata nel 2016 - 2017 con il Feyenoord, una Coppa di Olanda, sollevata nel 2015 - 2016, sempre con la squadra di Rotterdam, e infine una Conference League, che si è tolto la soddisfazione di vincere nel 2021 - 2022 con la Roma.



Il Codacons: "Va fissato un tetto massimo ai prezzi dei biglietti nei settori ospiti"

Il Codacons è intervenuto per contrastare l'attuale variabilità dei prezzi che si verificano negli stadi di Serie A, specificando - come si legge su Sportface - che "il rischio è che i tifosi ospiti letteralmente spariscano dagli stadi: un processo già in atto. Se il tifoso in trasferta rappresenta l’esempio maggiore di attaccamento e sostegno alla propria squadra, infatti, per le società è e resta il soggetto più debole: non frequenta abitualmente lo stadio oggetto della partita e pertanto la sua fidelizzazione non è un obiettivo prioritario. Perciò, può facilmente essere colpito da vere e proprie stangate che danneggiano unicamente, oltre alle tasche dei tifosi, lo spettacolo e lo sport".

Per la 3^ giornata, per esempio, si passa dai 19 euro di Lecce-Cagliari ai 45 di Lazio-Milan e Juventus-Roma: "Che il calcio non sia più uno sport a basso costo è noto da tempo, ma a tutto c’è un limite: chiediamo perciò di adottare un tetto massimo, a prezzi popolari, valido ovunque e in tutti gli stadi d’Italia, a garanzia del diritto dei tifosi a esprimere anche in trasferta la propria passione".