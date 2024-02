Il "bio-dramma" di Bradley Cooper, Maestro, un omaggio al famoso direttore d’orchestra, compositore e pianista americano Leonard Bernstein, prodotto da Steven Spielberg e Martin Scorsese, ha conquistato tutte e 7 le candidature per cui partiva favorito.

Ecco un focus sul suo percorso durante l’Awards Season che ha portato Bradley Cooper a diventare il quattordicesimo artista a ricevere, durante la sua carriera, la candidatura agli Oscar in 5 diverse categorie oltre ad un paio di curiosità sulla pellicola (dalle accuse sterili di "Jewface" al primo incontro tra Cooper e Mulligan nella vita reale) fino ai loro prossimi progetti: per Bradley Cooper (Is This Thing On? per Searchlight Pictures oltre al nuovo film di Spielberg in cui vestirà i panni di Frank Bullitt) mentre per Carey Mulligan (da Spaceman fino alla sua partecipazione nel cast vocale del nuovo film d'animazione targato Laika, dal titolo WildWood).