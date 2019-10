Continua la scalata di Italia Viva che supera anche Forza Italia

Continua, nei sondaggi, la scalata di Italia Viva che nell'ultimo rilievo di SWG del Tg di La7 supera adesso anche Forza Italia. La creatura di Matteo Renzi, adesso al 5,6%, poco alla volta sta scalando posizioni su posizioni, e l'ultimo a farne le spese è il partito di Berlusconi, stabile al 5%.

Rispetto a quello di una settimana fa, il sondaggio SWG indica un calo vertiginoso per il Movimento Cinque Stelle che perde l'1,1%, posizionandosi al terzo posto con il 18,5% di preferenze, dietro al Partito Democratico, che adesso raggiunge il 20%, con un +0,6%.

I sovranisti, in quest'ultimo sondaggio, segnano il passo con un leggero calo di Lega e FdI.



Così la più recente dichiarazione di Matteo Renzi su Italia Viva:"Dicono tutti che Italia Viva è un piccolo partito e non conta niente. Però parlano tutti di noi, costantemente. Strano, vero? Noi facciamo solo proposte concrete perché questo per noi significa fare politica. E chi paragona il Papeete alla Leopolda non si rende conto di quanto sia bello avere un luogo come la Leopolda nel quale si prova tutti insieme a dare idee per cambiare il Paese."