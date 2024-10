Per volere dei Vertici dell'Ente, al via il piano di riorganizzazione amministrativa per l'Italia, che punterà a svolgere maggiori attività volte a sostenere le crescenti esigenze di natura sociale ed umanitaria, senza nulla togliere alla gestione ordinaria per una ripresa ordinata delle tematiche di corrente ordinaria.

L'Amministrazione Centrale dell'Ente Bilaterale per la Cooperazione Istituzionale e Sociale "FEDITALIASERVIZI" rende noto ai ns. Sigg. Fornitori di Beni e Servizi, nonché al Personale Cooperante, che come sicuramente vi sarete accorti ed in alcuni casi anche più volte sollecitati, l'Ente è rimasto indietro con diversi pagamenti, ciò a seguito di problematiche di natura amministrativa centralizzate che è subentrato subito dopo l'approvazione del Bilancio, tale circostanza indipendente dalla nostra volontà, è frutto di situazioni sorte in fase post COVID, ove con il cessare dello stato emergenziale per l'Italia, alcune realtà non sono stati elastici nell'accordare varie dilazioni e nel corso del secondo semestre di quest'anno, sono state attivate azioni per il recupero del dovuto mediante atti e ingiunzioni, senza minimamente provare a trovare un accordo.

Tale situazione a cui abbiamo prontamente risposto fronteggiando le loro richieste e risolvendo bonariamente con gran parte degli interlocutori che si sono dimostrati ragionevoli e comprendendo le varie difficoltà sono addivenuti ad accordi che sono poi stati soddisfatti e sanati. Differentemente le poche realtà, in effetti 3, che non hanno voluto trovare alcuna forma di accordo, hanno generato un po' di caos, in quanto seppur non credo alcun modo problematiche oggettive alla ns. gestione, hanno di conseguenza logica cagionato questi notevoli ritardi. La situazione che si profila quest'oggi, è ben differente, in quanto a breve termineranno le varie verifiche amministrative interne e nei prossimi 15 giorni, i preposti potranno procedere ad emettere i relativi pagamenti voi spettanti.

Comprendendo che per alcuni di voi, in particolar modo professionisti, artigiani e piccole realtà, sia stato un sacrificio dover fronteggiare a tale situazione, dovendo attendere oltre tempo che venisse erogato il vostro pagamento, abbiamo deciso di riconoscere un importo a titolo di interesse omnicomprensivi sugli importi voi spettanti e che vi saranno erogati. Infine, vi rendiamo edotti che salvo diversi accordi assunti tra le parti, tutti i pagamenti approvati entro il 20/06/2024 saranno liquidati entro e non oltre il 30/11/2024, così come avverrà anche per quelli successivamente approvati che saranno liquidati a seguire.

Contiamo grazie all'impegno personale del Direttore Generale ed al piano interno di riorganizzazione messo in campo proprio per velocizzare il tutto, di chiudere l'annualità in corso, con la risoluzione di quasi tutte le pratiche pendenti (fatta eccezione per quelle che hanno preferito intraprendere altre vie, magari pensando di risolverla prima ma che potranno poi rivelarsi più lunghe e tortuose, perché tali aspetti dipenderanno da terzi e non più dalla nostra volontà).



Ufficio Stampa

FEDITALIASERVIZI