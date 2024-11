La storica cornice del Teatro alla Scala di Milano si prepara a ospitare una serata indimenticabile, un evento che unisce la bellezza dell’opera di Giacomo Puccini alla nobiltà di una causa sociale. Lunedì 18 novembre 2024, alle ore 20, i Virtuosi del Teatro alla Scala si esibiranno in un concerto speciale dedicato al compositore lucchese, proprio nel centenario della sua scomparsa. Questo straordinario evento non sarà solo un tributo all’arte e alla musica, ma anche un’importante occasione di solidarietà a favore di Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, il primo hospice pediatrico della Lombardia.

Puccini è uno dei più grandi compositori d’opera della storia, e la sua eredità continua a vivere attraverso le sue opere e le musiche da camera. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un ricco programma che esplora la poetica e la sensibilità musicale del maestro. Un Viaggio Emotivo con I Virtuosi del Teatro alla Scala, con la soprano Mariangela Sicilia e sotto la direzione del Maestro Massimiliano Caldi, offriranno una selezione di brani dal Quartetto per archi in Re maggiore ai Tre Minuetti per quartetto d’archi, fino a gioielli come Crisantemi.

Le romanze per voce e pianoforte, tra cui titoli iconici quali "A te", "Sogno d’or", "Avanti Urania!" e "Inno a Diana", saranno eseguite con passione e maestria, permettendo agli ascoltatori di riscoprire la profondità emotiva delle composizioni pucciniane. La ninna nanna “E l’uccellino”, in particolare, promette di toccare le corde più sensibili del cuore, evocando immagini di dolcezza e tenerezza.

Questo concerto non è solo un’occasione per celebrare la musica, ma anche per sostenere un’iniziativa di vitale importanza. Casa Sollievo Bimbi di VIDAS ha assistito circa 180 bambini affetti da patologie gravissime negli ultimi cinque anni, offrendo loro e alle loro famiglie un supporto fondamentale in momenti di difficoltà e dolore. Il contributo del pubblico andrà a sostenere questa struttura, che si impegna a garantire cure palliative e conforto ai piccoli pazienti. Partecipare a questo concerto significa non solo godere di un’esperienza musicale di alta qualità, ma anche contribuire a fare la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie. Ogni nota suonata e ogni applauso saranno, quindi, anche un gesto di amore e solidarietà.

La scelta dei Virtuosi del Teatro alla Scala per questa serata rappresenta un valore aggiunto all’evento. Composto da talentuosi musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala, l’ensemble ha dimostrato negli anni di possedere non solo una straordinaria abilità tecnica, ma anche una profonda comprensione interpretativa del repertorio classico. La soprano Mariangela Sicilia porterà sul palco la sua inconfondibile voce, capace di incantare e commuovere. La direzione del Maestro Massimiliano Caldi garantirà che ogni esecuzione sia perfettamente calibrata, restituendo al pubblico l’essenza più autentica della musicalità pucciniana.

Questo evento è un’opportunità da non perdere. Gli appassionati di musica classica e opera, così come chi desidera semplicemente vivere una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà, sono invitati a partecipare. I biglietti sono già disponibili e si prevede che l’evento registri il tutto esaurito, vista l’importanza della causa e la qualità degli artisti coinvolti. Dunque, segnate sul vostro calendario questo appuntamento imperdibile: lunedì 18 novembre 2024, ore 20, al Teatro alla Scala di Milano. Siate parte di una serata che unisce l’emozione della musica con la forza della solidarietà. Ogni partecipazione contribuirà a portare un sorriso e un po’ di sollievo a quei bambini che più ne hanno bisogno, rendendo così omaggio non solo a Puccini, ma anche alla forza della comunità.

In un mondo dove la bellezza artistica può spesso sembrare distante dai problemi quotidiani, eventi come questo ci ricordano il potere della musica di unire le persone e di trasformare le vite. Partecipare a “Puccini da camera con i virtuosi del Teatro alla Scala” significa quindi abbracciare un ideale di umanità e condivisione. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di fare la differenza, mentre vi lasciate trasportare dalle melodie senza tempo di Giacomo Puccini.

Vi aspettiamo al Teatro alla Scala per una serata di grande musica e grande cuore!

Per info e prenotazioni visita il sito aragorn.vivaticket.it o scrivi a [email protected]

Biglietti da 15 a 260 euro (esclusi diritti di prevendita)

Il pubblico può scegliere di effettuare una donazione aggiuntiva al biglietto, per sostenere le attività di VIDAS.

*_©Angelo Antonio Messina