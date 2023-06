Venerdì 30 giugno al River Garden Soncino (CR) va in scena un party diverso dal solito: la musica si ascolta solo in cuffia, e si balla sul dancefloor in un silenzio... pieno di ritmo.



Sabato 1 luglio invece sul palco va il bolognese Rudeejay (nella foto), grande protagonista della scena musicale italiana e non solo. Rudeejay ha remixato brani di Martin Solveig, Bob Sinclar, Jonas Blue, Tujamo, Burak Yeter. Ha suonato in Europa, Asia ed America. Tra i suoi più grandi successi, le sue versioni di "The Rhythm is Magic", Children", "Show Me Love"... e pure l'avventura collettiva "The Drop", assieme a Tiësto, Da Brozz e Djs From Mars, senz'altro tra i progetti in studio di maggiore successo. Rudeejay è davvero una gemma preziosa del panorama dance italiano. Con la stessa carica ed intensità del giorno uno. Qui sta il segreto.



In generale, ogni settimana d'estate, la formula di River Garden Soncino (CR) è decisamente easy: è possibile prenotare, anche tramite la app Clubbing, ma l'accesso è sempre possibile anche durante le serate.



La luna splende sul River House Club di Soncino (CR), che in primavera ed estate diventa River Garden. Fa divertire ogni sabato e domenica, in primavera ed estate. L'atmosfera, sotto la grande mirrorball e nel verde giardino, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare l'inizio di una nuova stagione.



Anche per la primavera '23 ed estate '23, infatti, il sound al River House Club è di qualità assoluta. La bella novità è che alla squadra dei bravi resident dj e vocalist del locale spesso saranno affiancati come special guest artisti attivi in tutta Italia e non solo. Ad esempio, fanno tappa al River House Club di Sonico (CR) il Samsara Tour, suona forte il ritmo di Botteghi, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini (...).



River Garden

via Brescia 23, Soncino (CR)

366.1758050



https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub