Il difensore è arrivato al J Medical per effettuare gli accertamenti, poi la firma con la Juve.

Juan David Cabal è già sbarcato sotto la Mole. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui canali social ufficiali della Juventus, il difensore è arrivato in mattinata alla stazione di Torino Porta Susa e ora si appresta a sottoporsi alle visite mediche al J Medical, nella pancia dell'Allianz Stadium.

I bianconeri hanno centrato il colpo dall'Hellas Verona superando l'Inter in una sorta di derby d'Italia sul mercato: nella giornata di ieri infatti i nerazzurri apparivano in vantaggio, poi è arrivata l'accelerata da parte dei bianconeri, che hanno bruciato la concorrenza e chiuso per il difensore.

Il classe 2001 di nazionalità colombiano è pronto a unirsi ai nuovi compagni della Juve agli ordini di Thiago Motta.

L'accordo con il Verona è stato trovato per una cifra tra i 10 e 12 milioni di euro. Dopo le visite mediche, la firma.







Crediti immagine: x.com/juventusfc/status/1813821180677353534/photo/1