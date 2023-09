Mediterranea Tv si avvicina sempre di più ai giovani e al mondo dei vip con un nuovo programma I Sogni C...ostruiti di Vito Maria Camposeo che andrà in onda a partire dal 2 ottobre (ogni lunedì con inizio alle ore 20:30) sul canale nazionale 268 in HBBTV dell’imprenditore barese appartenente alla nota famiglia di editori e venditori di libri, di Arte ed edizioni artistiche, Maurizio Gagliano. Le puntate saranno disponibili anche sull’app Smart Tv Italia e sull’app Google Mediterranea Tv.

La rubrica onirica nata durante la pandemia di Covid-19 sui social network è ideata e condotta dal docente di italiano L2, antropologo e opinionista televisivo pugliese, Vito Maria Camposeo.

“Sono davvero onorato di questo grande passo e grato alla vita - ha detto l'ideatore e conduttore de I Sogni C...ostruiti -. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, in particolar modo Patrizia Rossetti, mia mentore e ospite indiscussa del mio programma. Da lei sto imparando molto e ancora tanto ho da imparare. Si sta prendendo cura di me nel modo più dolce, con umiltà e professionalità. La sua grande esperienza è un nettare per il mio progetto e chissà che non ne arrivino presto altri”.

Chi saranno i prossimi Vip ospiti di puntata? Camposeo ha spiegato che potranno essere il noto giornalista e personaggio tv Alessandro Cecchi Paone con il partner Simone Antolini, l'attore e modello Gilles Rocca e il famoso conduttore tv e giornalista Michele Cucuzza, e tanti altri ancora…

Nessun cambiamento allo staff del programma. Confermati sia la dottoressa Paola Massafra, psicologa di fiducia del programma che analizza o meglio psicanalizza i sogni ostruiti e costruiti dei personaggi famosi del jet set nazionale, sia il dottore Marco La Mantia, nutrizionista specializzato in Scienze dell’alimentazione clinica e sportiva. Da diversi anni si occupa di rimodellamento corporeo presso lo studio di medicina estetica e nutrizione collaborando con noti chirurghi plastici nel pre e post intervento vaser lipo hd.

La rubrica viene spesso citata da diverse testate giornalistiche digitali e cartacee di rilievo nazionale poiché le dichiarazioni di diversi ospiti vip di puntata diventano virali.