Mario Putin, Presidente di Serenissima Ristorazione, conferma la vocazione sociale del Gruppo leader nella ristorazione aziendale e collettiva sostenendo “I Bambini delle Fate”, associazione impegnata nell’integrazione di giovani affetti da disturbi nello spettro autistico: tra i progetti più importanti la comunità di Ca’ Leido, ambiente protetto in cui i ragazzi possono abitare assistiti da un team multidisciplinare.



Mario Putin: Serenissima Ristorazione supporta “I Bambini delle Fate”, associazione a sostengo dell’autismo

Serenissima Ristorazione, società specializzata nella ristorazione aziendale e collettiva, conferma, sotto la guida di Mario Putin, il sostegno a “I Bambini delle Fate”, associazione fondata da un ragazzo autistico e suo padre (Andrea e Franco Antonello) al fine di sensibilizzare e supportare altri giovani che affrontano problemi legati a questa condizione. In passato, secondo molte superstizioni, i bambini autistici erano, in realtà, i figli di fate e spiriti, scambiati alla nascita con neonati umani. Andrea e Franco hanno deciso di ispirarsi a questa tradizione per sottolineare come le persone autistiche siano in grado, anche in virtù della loro diversità, di offrire un grande contributo alla società, se accompagnati in un percorso di integrazione. Il compito de “I Bambini delle Fate” è proprio quello di raccogliere fondi con l’obiettivo di sostenere comunità e realtà locali in grado di gestire e valorizzare ragazzi autistici, esercitando anche un’importante funzione di collegamento. Il supporto a questa associazione e ai suoi straordinari sforzi di inclusione permette a Serenissima Ristorazione di esprimere al meglio la propria filosofia aziendale: contribuire al benessere delle persone non solo con cibo di qualità, ma anche con il sostegno e l’integrazione nella società. Il Gruppo guidato da Mario Putin si è impegnato a fornire donazioni regolari, al fine di supportare progetti a medio e lungo termine.



Mario Putin: l’impegno di Serenissima Ristorazione per la comunità di Ca’ Leido

Serenissima Ristorazione, guidata da Mario Putin, sostiene anche la comunità di Ca’ Leido, un progetto nato nel 1995 che fornisce a giovani affetti da disturbi nello spettro autistico un luogo accogliente in cui sviluppare rapporti sociali e avviare un graduale processo di integrazione nella società. I ragazzi di Ca’ Leido sono assistiti da una squadra di professionisti di alto livello, tra cui assistenti, psicologi ed educatori. La comunità ha anche lanciato un progetto speciale: “Chi semina raccoglie”, una fattoria che offre prodotti agricoli, olii essenziali, piante mediche e prodotti artigianali. I bambini adorano passare tempo in fattoria, mentre i giovani adulti hanno modo di imparare svariati mestieri. In questo modo, si realizza un cammino verso l’autonomia e la piena integrazione nella società. Anche questo elemento è particolarmente affine a Serenissima Ristorazione che, sotto la guida di Mario Putin, ha sempre un occhio di riguardo per le persone affette da fragilità, a cui il Gruppo offre lavoro in contesti protetti e accoglienti.