Oggi, ricorre il ventesimo anniversario dell’uccisione, mediante attentato suicida ad opera di due terroristi islamici, di Ahmad Shah Massoud, il Leone del Panjshir (territorio a nord est dell’Afghanistan).

Il Generale Massoud, divenne fondamentale negli anni ’80 (per il suo talento innato di stratega militare), quando combatté contro i russi che avevano invaso l’Afghanistan alla fine degli anni ’70 e che la tennero sotto assedio per 10 lunghi anni. A soli 26 anni era già un temuto guerriero e contribuì, con l’aiuto delle coalizioni di Mujaheddin, sorrette dagli Stati Uniti, alla cacciata definitiva dei russi.

Fece lo stesso, contro i talebani negli anni ’90, convinto che delle forze estranee all’Afghanistan volessero ancora una volta (ora sotto le spoglie salafite dei talebani) impadronirsi del territorio, reprimere le libertà, la storia e la giustizia sociale di un popolo dalla civiltà ultra-millenaria. Ricordiamo tutti, le leggendarie e titaniche statue gemelle dei Buddha di Bamyan fatte saltare per aria dai talebani, il 12 marzo 2001 e l’imposizione della legge della Sharia.

Così, quell’infausto 9 settembre 2001, in una località del Panjshir dal nome quasi impronunciabile, Khvājeh Bahāʾ od-Dīn, due tunisini, fingendosi giornalisti di un’emittente araba, li per intervistare Massoud, si fecero saltare per aria pochi minuti dopo l’inizio, grazie ad una telecamera ed una cintura imbottite di esplosivo. Facevano parte della cellula dell’arcipelago Qaedista di Anṣār al-Sharīʿa ed erano stai reclutati dal loro connazionale, l'Emiro Sayf Allāh Ben Hassine, capo e fondatore dell’organizzazione salafita tunisina. L'attentato e l'uccisione di Massud avvengono 2 giorni prima dell'attentato al World Trade center di New York.

CHI ERANO GLI ATTENTATORI E CHI C'ERA DIETRO?

I due attentatori, si chiamavano Abdessatar Dahmane e Bouari El-Ouaer, magrebini tunisini (anche se qualcuno scrive che erano marocchini). Avevano stretto legame a Bruxelles, dove vivevano, Frequentavano alcuni caffè e moschee che erano divenuti i luoghi di ritrovo e di radicalizzazione ideologica e religiosa. In Belgio, come in Francia, fin dagli anni 50′ immigrò una cospicua comunità magrebina, facilitata dall’uso della lingua francofona. In questo humus era possibile radicalizzare e far crescere il rancore in una nuova generazione di magrebini (i cui genitori erano immigrati in Belgio e Francia anni decenni prima, integrandosi) ormai disillusa dalle prospettive di integrazione. Viene insegnato a odiare i valori occidentali e a considerarli moralmente corrotti e a vedere nel corano, l’unica via per risollevare e riscattare i popoli dell’Islam.

L’Afghanistan, nell’opera di indottrinamento dei fanatici religiosi, veniva rappresento, in quegli anni, come il simbolo del sopruso imperialista dell’occidente.

Compiuta la radicalizzazione, i due partirono (via Islamabad in Pakistan) per l’Afghanistan, per essere formati e addestrati militarmente e ideologicamente nel campo di Darunta, distretto di Jalalabad (vicino al confine con il Pakistan).

Risiedettero per un certo periodo nel quartiere arabo di Jalalabad, messo a disposizione dai talebani per Al-Qaeda di Bin Laden e dove arrivarono molte persone da praticamente tutto il mondo arabo. Non dobbiamo pensare all'attentato contro Massoud, come ad una operazione da commando compiuta il giorno stesso, ma piuttosto come una strategia di lento avvicinamento a Massoud, da parte dei due, e la loro attesa paziente in una residenza preparata Mudjaheddin.

Massud, occorre ricordarlo, sfuggì ad un primo piano di attentato che doveva compiersi, qualche giorno prima del vero attentato, su un elicottero, Sfumò perché, all’ultimo, Massud cambiò programma.

I due terroristi, si erano presentati, fin dall’inizio, come giornalisti di un’emittente degli Emirati Arabi, poi risultata inesistente. Abdel Rassul Sayyaf, uomo di spicco dei Mujaheddin afgani e rispettato comandante disse, in un’intervista ad un reporter straniero, di aver notato nei due sedicenti giornalisti, uno strano comportamento. Disse, di averli raccomandati, perché pensava che un’intervista avrebbe giovato alla immagine a Massoud, all’interno del mondo islamico e presso la comunità internazionale. Sayyaf, è stato da alcuni, sospettato di aver scientemente tradito Massoud, appoggiando i due terroristi e facendo pressione affinché l’intervista si facesse. Non fu facile convincere Massoud, che non amava affatto le interviste.

Alle 13.00 del 9 settembre 2001, pochi minuti dopo l’inizo dell’intervista, a cui era presente anche un amico fidato di Massoud, l’Ambasciatore afgano in India Massoud Khalili, scoppia l’esplosivo nascosto nella cintura di El-Ouaer (su alcuni siti si scrive che l'esplosivo fosse invece nella videocamera), tranciando il suo corpo in due. L’altro terrorista sopravvive, ma verrà abbattuto, dopo aver tentato una fuga disperata, dagli uomini di Massoud. Quest’ultimo viene ferito mortalmente e trasportato di corsa in un ospedale del Tajikistan, dove poi muore. L’amico ambasciatore, Massoud Khalili, sopravvive e racconterà, in seguito, alcuni aneddoti che daranno la misura dello spessore umano, filosofico e militare del Generale Massoud.

Quanto ai mandanti politici e ideologici dell’attentato, secondo gli osservatori internazionali, erano Al-Qaeda e il governo del Pakistan, paese che non ha mai nascosto il suo appoggio ai talebani e ad Al-Qaeda. Quest’ultima, sapeva bene che dopo l’attentato alle torri gemelle, gli Stati Uniti avrebbero invaso l’Afghanistan (ritenevano probabile l’invasione di terra) e avrebbero cercato appoggio sul campo dei vecchi alleati mujaheddin. Uccidendo Massud, Bin Laden con Al-Qaeda e il Pakistan, sapevano che avrebbero decapitato l’Alleanza del Nord ed ogni futura resistenza.

LA RESPONSABILITA' DELL'OCCIDENTE

Ma, esiste anche una responsabilità morale dell'uccisione di Massoud. Egli, infatti, si trovò isolato a partire della fine degli anni ’90 e inizio del 2000, per colpa della visione geopolitica pragmatica degli Stati uniti, che vedevano il Pakistan come l’unico interlocutore politicamente stabile e anglofono, in un’area fortemente instabile e incontrollabile. Il Pakistan, considerava dannosa l’Alleanza del Nord e fece implicitamente pressione sugli americani perché cessassero di appoggiarlo.

Nel 1996, infatti, c'era stata l’ennesima guerra civile nel paese. I talebani entrarono in scena, prendendo rapidamente il potere, anche grazie all’appoggio iniziale della popolazione, stremata da lunghe guerre, che vedeva in loro la garanzia per l' ordine e la stabilità. Presto, proprio come sta accadendo di nuovo oggi, aumentarono la repressione e le esecuzioni pubbliche allo stadio di Kabul, divenuto tristemente celebre più per questo che per le partite di calcio. Come oggi, venne instaurato il regime della Sharia.

Il Pakistan, dal canto suo, si è sempre servito del linguaggio islamista fondamentalista, per impedire il nascere di una coscienza nazionale afgana e non aggiungere un nuovo nemico nazionale (oltre all’odiata India) alle sue frontiere. Così, possiamo dire che l’islamismo viene sempre utilizzato per dominare l’Afghanistan e impedire che possa trasformarsi in uno stato maturo e autodeterminato.

Solo dopo l’attentato dell’11 settembre, gli americani appoggeranno nuovamente l’Alleanza del Nord, per consentirgli di riprendere in mano il controllo quasi totale del paese, escluso il sud che rimarrà sotto controllo talebano.

LA STORIA SI RIPETE

E’ incredibile osservare come, in particolare per l’Afghanistan, la storia si ripeta con agghiacciante reiterazione. Anche nei fatti di agosto e settembre di quest’anno, si stanno verificando le stesse dinamiche perverse e doppiogiochista di 20 anni fa, come se nel frattempo non fosse accaduto nulla. Mentre scrivo, I talebani riconquistano nuovamente il paese, come 25 anni fa, senza opposizione. Promettono pace e stabilità, ma sanno bene che non manterranno le promesse. Arrivano, infatti, le prime notizie di repressione e violenza. Possibile che non abbiamo imparato nulla da quello che è accaduto, in questo martoriato paese?

Massoud, era venuto in Europa, a Bruxelles, nell’Aprile del 2001, poco dopo la distruzione dei famosi Buddha di Bamiyan, per sensibilizzare l’occidente sulla minaccia rappresentata da Al-Qaeda e dai talebani. Lo avvisò, che se avesse continuato a trascurare il problema Afghanistan per mero interesse geopolitico, avrebbe pagato pesanti conseguenze, con riferimento alla loro sicurezza nazionale interna (parlò apertamente di attentati in giro per il mondo). Anche in questo caso, il resto è storia.

MASSOUD, UN MUSSULMANO MODERATO CHE RISPETTAVA IL PASSATO E CREDEVA NELLA PATRIA AFGANA

Quando si cerca di descrivere un uomo come Massoud, il rischio di scadere nella più banale retorica occidentale, intrisa di aneddotica più desiderosa di miti che di realtà. Massoud, per gli standard antropologici di chi vive su quelle montagne, non era un’eccezione. Quello che lo ha reso conosciuto al resto del mondo (specie presso l’opinione pubblica occidentale, sempre in cerca di eroi) era il suo carisma, il suo sguardo profondo e benevolo e il suo talento strategico, dimostrato fin dagli anni del conflitto contro i russi. Nella realtà, era comunque un uomo schivo, riservato e amante della poesia. Si dice leggesse sempre, nei momenti di acceso dibattito o di conflitto bellico, poemi dei mistici persiani. Era capace di sorrisi dolci come i fiumi tributari del Panjshir (in persiano significa cinque leoni), che solcano la valle coperta di prati cangianti ed alberi secolari, simili ad oasi. Un autentico mussulmano moderato, colto e rispettoso delle mille identità afghane e persino del suo passato “pagano”. Un uomo temprato dalla guerra, capace di dormire all’addiaccio, su una roccia o tra le rovine di un combattimento, per poi ritirarsi, a missione compiuta, tra le sue inespugnabili montagne, a due passi dai contrafforti nordoccidentali dell’Himalaya.

Ahmad Shah Massoud, fonte wikipédia

Massoud Khalili, sopravvissuto all’attentato (di cui abbiamo accennato prima) e che si trovava sulla destra di Massoud, racconta un aneddoto sconcertante sulla notte dell’8/9 settembre 2001. Aveva passato quella notte con Massoud, in un rifugio, dopo una giornata di combattimento, in cui i suoi Mudjaheddin erano riusciti a respingere i talebani all’imbocco de valle dal Panjshir.

Massoud, amava molto leggere poesie, in particolare quelle del poeta e filosofo mistico persiano, Hafёz (Khāje Shams o-Dīn Moḥammad Ḥāfeẓ-e Shīrāzī). Khalili racconta, a questo riguardo, che c’è una tradizione, in Afghanistan: quando si apre il libro di Hafez a qualunque sua pagina e si legge un passo, questo ha il potere di predire il nostro futuro. Quella notte, la notte prima dell’attentato, anche Massud aprì il libro e capitò su un passo, che lesse assieme a Khalili:

Il mondo non è nulla, salvo una storia, una storia di dispiacere, di furbizia e di sangue.Guarda! Questa notte è incinta di un bambino.Tu ed io non sappiamo,

Nessuno sa chi sarà questo bambino.Il bambino, il bambino di questa notte è il domani,

nessuno sa chi sarà e come sarà, il bambino di questa notte.

Massoud, che secondo alcuni, aveva inizialmente idee fondamentaliste sul corano, cambiò molto nel tempo. Chi lo ha conosciuto bene, sostiene che fosse sprovvisto di ambizione personale, di egoismo e di vanità.

Quando gli chiesero che sedia avrebbe occupato, se avesse sconfitto i talebani, rispose:

L’unica che occupo anche ora; quella di istitutore del mio villaggio.

Se quel giorno, Massoud, avesse dato retta fino in fondo alla sua fiera reticenza di guerriero delle montagne, forse oggi sarebbe ancora qui e, molto probabilmente, la storia avrebbe avuto un altro corso. Ancora oggi, tengo la sua fotografia sul mobile del salotto, come monito a me stesso, come occidentale. E quando guardo i notiziari inquietanti di Al Jazeera, Al-Arabiya e BBC, sull’incredibile ascesa di questi movimenti, tanto contrastati da Massoud, non posso impedirmi di sentire la sua voce tuonante:

Ve l’avevo detto!