Alle Ferrari di Leclerc e Sainz i migliori tempi delle libere del venerdì del GP d'Italia di Formula 1 che domenica si correrà sul circuito di Monza.

Ad aggiudicarsi la sessione mattutina è stato il pilota monegasco, mentre lo spagnolo è stato il più veloce nel pomeriggio, facendo registrare con le gomme medie il tempo di 1:21.664, davanti alla Red Bull di Verstappen più lento di 143 millesimi e all'altra rossa di Leclerc in ritardo di 193 millesimi.

Con distacchi superiori a partire dagli oltre 6 decimi troviamo Norris (McLaren), Russell (Mercedes), Perez (Red Bull), Hamilton (Mercedes), le due Alpine di Ocon e Alonso e la Williams di Albon.

Penalità a non finire, come in Belgio, anche nel GP d'Italia. Entrambe le Red Bull partiranno indietro. Cinque le posizioni da scontare in griglia per Verstappen dopo la sostituzione dell'endotermico, mentre, sempre per aver superato la quota ricambi, il suo compagno di squadra Perez dovrà arretrare di 10 posizioni. Quindici, invece, saranno quelle che dovrà scontare il ferrarista Sainz, a cui faranno compagnia Hamilton, Bottas (Alfa Romeo) e Tsunoda (Alpha Tauri).