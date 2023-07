La logistica italiana, prima in Europa per crescita, fa incetta di Agenzie per il Lavoro. Il comparto, che gode di ottima salute nel nostro Paese con un incremento degli investimenti del 7%, a oltre 3 miliardi- in controtendenza con un calo europeo del 15% nel medesimo periodo- e un fatturato del +9% su base annua, di circa 6 miliardi (dati “Rapporto 2023 mercato immobiliare della logistica”, di Scenari Immobiliari, in collaborazione con SFRE), allarga il suo orizzonte verso il settore occupazionale.

“Le aziende della logistica, da un lato, hanno ambizione e desiderio di espandere il proprio business in nuovi ambiti, dall’altro, avvertono la necessità di somministrare personale direttamente nello specifico mercato di riferimento, operando in autonomia con un’Agenzia di proprietà e regolarmente autorizzata. E disponendo, in questo modo, “di personale specializzato in casa propria” spiega Enrico Valocchia, fondatore e amministratore delegato di Hume Capital, unica società in Italia specializzata in acquisto e vendita (M&A) di Agenzie per il Lavoro.

Tutto ciò avviene anche in virtù del fatto che oggi acquistare, o fondare, un’Agenzia per il Lavoro è molto più accessibile rispetto al passato.

L’interesse all’ acquisto di Agenzie per il Lavoro si è manifestato nel corso del 2022 e di questo primo semestre del 2023, soprattutto da parte di medie-grandi imprese con sede principalmente nel nord e centro Italia. Milano e Roma, compreso il loro hinterland, sono le città dalle quali proviene la maggiore attenzione per questo settore.

Il fenomeno sembra destinato a espandersi con la recente entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti. Il D.Lgs 36/2023, infatti, ha tra i suoi punti focali la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’appalto, puntando alla velocizzazione di tutte le pratiche burocratiche. Tuttavia, le imprese della logistica hanno bisogno di essere guidate per poter operare in un comparto, come quello del lavoro, distante dal loro ambito di appartenenza. Di qui l’importanza della consulenza: “Hume Capital ha clienti prevalentemente nei settori della logistica, appalti, outsourcing e facility management- afferma Valocchia - la nostra attività non consiste nella sola vendita dell’Agenzia per il Lavoro, ma tocca in profondità tutti gli aspetti della consulenza organizzativa e gestionale: dall’organizzazione generale allo sviluppo esecutivo del business, fino al marketing e alla gestione dei processi interni. Collaboriamo con avvocati giuslavoristi e consulenti specializzati nel settore della somministrazione di personale, professionisti che affiancano il cliente passo dopo passo durante tutta l’operazione”.

Il trend positivo della logistica italiana fa immaginare che i gruppi operanti nel nostro Paese cercheranno di espandersi anche verso altri business, meglio se perfettamente integrabili con i servizi che già offrono ai clienti: la somministrazione di personale attraverso Agenzie per il Lavoro di proprietà è uno dei settori più quotati.

Hume Capital

Hume Capital si occupa, attraverso i propri avvocati giuslavoristi ed esperti in diritto societario, di affiancare il cliente in tutte le fasi di acquisto di una Agenzia per il Lavoro: dall'analisi preliminare delle esigenze del cliente, alla scelta della società target da acquisire, dall'assistenza giuridica e finanziaria per il completamento dell'operazione fino alla stipula dell'atto di acquisto delle quote. Molto spesso assiste il cliente nella costituzione di una nuova Agenzia, seguendola in tutte le fasi autorizzative, fino a renderla pienamente operativa.