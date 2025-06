Quali sono i lavori più pagati in Italia? È una domanda che si pongono un po’ tutti, dal giovane diplomato che sta scegliendo il prossimo percorso di studi, al lavoratore di mezza età stanco di una routine sempre uguale, costituita da orari stancanti e poche prospettive di carriera.

Bisogna specificare, però, che non si sta parlando di settori evergreen che pare non vedano mai momenti di crisi, come la sanità, la grande distribuzione organizzata (GDO) oppure le pompe funebri, ma delle qualifiche che ricevono ottimi stipendi, alla luce della grande richiesta sul mercato.

Se stai cercando una svolta lavorativa nella tua carriera, per fare una salto di qualità definitivo nella retribuzione, questo potrebbe essere l’articolo che stavi cercando. Nei prossimi paragrafi parleremo non solo dei lavori più pagati nel nostro Paese, ma anche quelli che stanno ottenendo una forte crescita e probabilmente cambieranno i dati in futuro.

Top 10 delle professioni più remunerative

Secondo l'Osservatorio JobPricing, la retribuzione annua lorda (RAL) media in Italia nel 2024 si attesta a circa 31.856 euro. Tuttavia, alcune professioni superano di gran lunga questa media:

Dirigente nel settore moda e lusso – 119.724 € Dirigente nel settore farmaceutico e biotecnologie – 115.618 € Dirigente nei servizi bancari e finanziari – 110.347 € Dirigente nel settore energia, utilities e servizi ambientali – 109.997 € Dirigente nel settore edilizia e costruzioni – 105.046 € Quadro nel settore alimentare, bevande e beni di largo consumo – 61.683 € Quadro nel settore Oil & Gas – 60.868 € Quadro nel settore ingegneria – 59.760 € Impiegato nel settore Oil & Gas – 37.904 € Impiegato nel settore bancario e servizi finanziari – 37.582 €

Come si può notare dai dati, sono proprio i ruoli dirigenziali e con maggiori responsabilità quelli che garantiscono remunerazioni maggiori. Ciò dimostra come investire nella formazione e specializzazione in questi ambiti possa rappresentare una strategia efficace nel raggiungere stipendi che superano la media nazionale.

Settori emergenti e nuove opportunità

Oltre ai lavori più pagati in Italia attualmente, emergono nuove professioni legate all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione. Figure come Data Scientist, Cybersecurity Specialist e AI Engineer sono sempre più richieste e offrono prospettive salariali interessanti, proprio perché la domanda è alta, ma non ci sono abbastanza professionisti qualificati.

Ad esempio, uno specialista in cybersecurity può guadagnare tra i 70.000 e i 150.000 euro all’anno, con posizioni senior che superano i 200.000 euro.

Anche il settore del marketing digitale vede una crescente domanda di professionisti, in concomitanza con l’integrazione degli strumenti tecnologici in svariati settori e lo spostamento nel web di sempre più attività. Ne consegue che con ruoli come Digital Manager e SEO Specialist possono raggiungere stipendi annuali tra i 50.000 e i 70.000 euro.

Conoscere l’andamento del mercato del lavoro potrebbe rappresentare un’ottima strategia per chi è in cerca di opportunità interessanti, con prospettive di carriera nel lungo termine. Dunque, non basta osservare la retribuzione media attuale di un dato impiego, ma bisogna porre l’accento anche sui settori in crescita.

Lavori più pagati senza laurea

Alla luce di quanto emerge dai dati di cui sopra, è necessario fare un paio di appunti. Sebbene molte delle professioni più remunerative richiedano una laurea, esistono comunque delle opportunità anche per chi non ha un titolo universitario. Ad esempio, il ruolo di Web Marketing Manager può garantire uno stipendio annuo di circa 57.000 euro.

Lo stesso discorso si può applicare anche per tutti gli altri mestieri che ruotano intorno al mondo del marketing e riportano una nomenclatura anglosassone, come Social Media Manager, Copywriter, Ghostwriter, SEO Specialist, Full Stack Developer ecc. Non essendoci ancora facoltà specifiche e mirate per ciascuno di essi, molto spesso è possibile intraprendere la carriera seguendo percorsi formativi ben strutturati e riconosciuti.

Inoltre, con l'espansione dell'e-commerce, figure come addetti alla logistica e magazzinieri sono sempre più richieste, con stipendi mensili che superano ampiamente la media nazionale, soprattutto se lavorano su turni.

Disparità di genere nei lavori più retribuiti

Un altro discorso che bisogna affrontare riguarda la disparità di genere in azienda. Nonostante i progressi verso l'equità e l’inclusione, persistono significative differenze nelle retribuzioni, specialmente nei ruoli di maggiore responsabilità.

Le posizioni dirigenziali e altamente specializzate, ovvero quelle con le retribuzioni più alte, sono occupate in larga parte da uomini. Le donne, pur mostrando livelli di istruzione mediamente superiori, faticano ancora ad accedere a certi ambiti, segnalando la necessità di politiche aziendali più inclusive e di programmi di formazione mirati.

Detto ciò, conoscere le professioni più remunerative in Italia è fondamentale per orientare le proprie scelte formative e professionali. Investire in settori in crescita, acquisire competenze specialistiche e considerare le tendenze del mercato del lavoro può fare la differenza nel raggiungimento di una carriera soddisfacente e ben retribuita.