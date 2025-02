Nunzio Bellino, attore e volto televisivo noto come L’Uomo Elastico, ha brillato al Festival di Sanremo 2025 non solo per il suo impegno sociale nella lotta contro le malattie rare, il bullismo e la discriminazione, ma anche per il suo stile raffinato ed autenticamente italiano.

Per l’occasione, Bellino ha scelto un abito nero su misura firmato Sartoria Italiana, esempio di artigianalità e classe senza tempo. Il completo, caratterizzato da linee pulite e un taglio impeccabile, è stato abbinato a una t-shirt brillantata in cotone pregiato e scarpe lucide. L'artista come sempre attento ai dettagli lascia parlare l’eleganza dell’outfit.

Con il suo stile sobrio e autentico, Bellino ha trasformato la moda in espressione di sé e dei suoi valori, celebrando l’eccellenza del Made in Italy e il potere del messaggio sociale.