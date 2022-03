Il 28 febbraio scorso, Karim Ahmad Khan, attuale procuratore della Corte penale dell'Aia, aveva annunciato di voler chiedere l'autorizzazione per aprire un'indagine sulla situazione in Ucraina.

Nella stessa dichiarazione, il procuratore aveva indicato che le indagini si sarebbero notevolmente accelerate se uno Stato Parte dello Statuto di Roma (lo "Statuto") fosse intervenuto direttamente per denunciare al suo ufficio quanto sta accadendo in Ucraina, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto. Lo hanno fatto Confederazione Svizzera, Regno Unito e Irlanda del Nord.

"Questi deferimenti - ha dichiarato Karim Ahmad Khan - consentono al mio Ufficio di procedere con l'apertura di un'indagine sulla situazione in Ucraina dal 21 novembre 2013 in poi, comprendendo così nel suo ambito qualsiasi accusa passata e presente di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio di quel Paese da qualsiasi persona.Ho informato la Presidenza della CPI della mia decisione di procedere immediatamente con le indagini. Il nostro lavoro di raccolta delle prove è ora iniziato.Come menzionato nella mia dichiarazione del 28 febbraio, nel suo esame preliminare della situazione in Ucraina, il mio Ufficio aveva già trovato una base ragionevole per ritenere che fossero stati commessi crimini di competenza della Corte e aveva identificato potenziali casi che sarebbero stati ammissibili.Mentre procedo ad assolvere le mie responsabilità, cercherò di impegnarmi con tutte le parti interessate e le parti in conflitto, assicurando che le indagini siano condotte in modo obiettivo e indipendente, nel pieno rispetto del principio di complementarità. In tal modo, rimarremo concentrati sul nostro obiettivo principale: garantire la responsabilità per i crimini che rientrano nella giurisdizione della CPI.Il sostegno degli Stati parti e della comunità internazionale più in generale sarà essenziale mentre cerchiamo di affrontare le sfide inerenti alla conduzione di queste indagini. Cercherò quindi il partenariato ei contributi di tutti gli Stati al fine di soddisfare la nostra necessità di risorse aggiuntive in tutte le situazioni affrontate dal mio Ufficio.Con un'indagine attiva in corso, ripeto il mio appello a tutti coloro che sono coinvolti nelle ostilità in Ucraina ad aderire rigorosamente alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario. Nessun individuo nella situazione dell'Ucraina ha una licenza per commettere crimini all'interno della giurisdizione della Corte penale internazionale".

