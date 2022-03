Karim Ahmad Khan, attuale procuratore della Corte penale dell'Aia, ha rilasciato un comunicato in cui annuncia l'apertura di un'inchiesta sulla situazione in Ucraina.

Venerdì scorso - inizia la nota - ho espresso la mia crescente preoccupazione, facendo eco allo stesso tempo a quelle dei leader e dei cittadini di tutto il mondo, per gli eventi che si stanno svolgendo in Ucraina.Oggi desidero annunciare che ho deciso di procedere all'apertura di un'indagine sulla situazione in Ucraina, il più rapidamente possibileL'Ucraina non è uno Stato parte dello Statuto di Roma da cui ha avuto origine la Corte penale internazionale, quindi non può riferire direttamente la situazione nel Paese al mio Ufficio. Ma per due volte ha esercitato le sue prerogative per accettare legalmente la giurisdizione della Corte su presunti reati previsti dallo Statuto di Roma che si verificassero sul proprio territorio, qualora la Corte decidesse di esercitarla. La prima dichiarazione presentata dal governo ucraino in cui accetta la giurisdizione della CPI è relativa a presunti crimini commessi sul territorio ucraino dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014. La seconda dichiarazione ha esteso il periodo di tempo indicato ad uno indeterminato, in modo da comprendere possibili crimini commessi anche successivamente.Ho esaminato le conclusioni dell'Ufficio emerse dall'esame preliminare della situazione in Ucraina e ho confermato che esiste una base ragionevole per procedere con l'apertura di un'indagine. In particolare, sono soddisfatto che vi sia una ragionevole base per ritenere che sia presunti crimini di guerra che crimini contro l'umanità siano stati commessi in Ucraina in relazione agli eventi già valutati durante l'esame preliminare dell'Ufficio. Data l'espansione del conflitto negli ultimi giorni, è mia intenzione che questa indagine riguardi anche eventuali nuovi presunti reati che rientrino nella giurisdizione del mio Ufficio, commessi da qualsiasi parte in conflitto in qualsiasi parte del territorio dell'Ucraina.Ho già incaricato il mio team di esplorare tutte le opportunità di conservazione delle prove. Il passo successivo consiste nel procedere con l'iter per la richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione dalla Camera preliminare della Corte per aprire un'indagine. Un percorso alternativo indicato nello Statuto che potrebbe accelerare ulteriormente le cose può essere rappresentato da uno Stato Parte della CPI che deferisca la situazione al mio Ufficio, il che ci consentirebbe di procedere attivamente e immediatamente con le indagini indipendenti e obiettive dell'Ufficio.Chiederò anche il sostegno di tutti gli Stati Parte e della comunità internazionale nel suo insieme, mentre il mio Ufficio si occupa delle indagini. Chiederò un ulteriore sostegno di bilancio, contributi volontari per sostenere tutte le nostre attività oltre all'impiego di personale gratuito. L'importanza e l'urgenza della nostra missione è troppo grave per essere ostaggio della mancanza di mezzi.Continuerò a seguire da vicino gli sviluppi sul campo in Ucraina e chiederò ancora una volta la moderazione e il rigoroso rispetto delle norme applicabili del diritto internazionale umanitario.Se qualcuno ha informazioni rilevanti per la Situazione, queste possono essere presentate al mio Ufficio tramite il seguente indirizzo e-mail: [email protected] .



Crediti immagine: comunicato stampa della CPI