"Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon Musk, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell’antica Roma. Stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma. Ma soprattutto è previsto che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini".Lo ha dichiarato il Ministro della (sub) Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Sarà anche l’occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale", ha aggiunto.

Va subito precisato e sottolineato che quanto sopra riportato è il testo di un comunicato stampa pubblicato sul sito del ministero dei Beni culturali... non è una barzelletta.

A quale "evento" si riferisce il "mitico" Gennarino Sangiuliano? A questo...

Un match di combattimento in arti marziali miste (acronimo inglese MMA) tra Musk e Zuckerberg che hanno scelto l'Italia per questa str..., pagliacciata di cui non si capiscono necessità, premesse e finalità.

Essendo una str..., pardon pagliacciata, i due megaricchi (forse per questo ritengono di esser titolati nel poter fare quel che credono) si sono accordati nell'organizzare l'evento in Italia. Visto chi la governa, in questo caso, come poter dar loro torto?

A confermare il tutto, il seguente tweet (una perfida resistenza ad una stupida innovazione) di Elon Musk:

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).



Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.



I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location. — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Quindi, come rivela Musk, nella str..., pardon pagliacciata, è pure coinvolta la sora Meloni. E chi meglio di lei, dato che sullo sfondo dell'evento si evoca l'antica Roma, con il colosseo, i gladiatori, gli imperatori... e, soprattutto, i fasci!

Quindi Musk e Zuckerberg si affronteranno equipaggiati da secutor e reziario oppure da mirmillione e trace? Purtroppo no, anche immaginando la sora premiere che, avvolta in un lenzuolo imperiale, dopo aver assistito all'incontro, con il pollice verso, decide della morte di uno dei due contendenti. Peccato.

Invece, pare che i due si prenderanno a cazzotti e pedate (speriamo senza protezioni di sorta), utilizzando colpi di karate, muay thai, jiu jitsu brasiliano, judo, oltre a far ricorso a lotta libera, grappling, pugilato, kickboxing... in pratica una rissa da strada.

Rimane adesso da conoscere la "location epica" dove si svolgerà la str... Massima comprensione per la location e per i residenti che finiranno per essere identificati, ahi loro, con una str...