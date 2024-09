A volte ritornano, e la musica torna a girare. A più di un anno dall'uscita di Devolution, il duo barese impacchetta 2 singoli da brivido dal sapore electrofunk, con sfumature rock, blues e lounge. Il risultato è sorprendente! Il singolo NO PRESSURE FOR US a poche ore dall'uscita, era già in FM in Australia e Usa. E' infatti il singolo di questo mini ep: OBLIVION

Il sound è fresco e dalle tinte funk rock, con la ben dosata contaminazione di elettronica. La voce di Pernice ricorda alcune produzioni losangeline degli anni 90. Le chitarre da manuale con assoli rock blues senza pietà, e il basso funk di Grilli, solido e ben suonato, fanno di questa canzone una perla del mondo indie.

La fusione tra i vecchi generi musicali, è sempre più evidente in questo insolito duo musicale. Marco Pernice cura voce e chitarre, Antonio Grilli il basso, i missaggi e il mastering.

La seconda traccia, più sperimentale, ma già amata dagli appassionati del genere, è un concept single su un tema scottante: relazioni tossiche e narcisismo: NARCISSISTIC WOMAN. Le chitarre di Marco Pernice volano su basi elettroniche e sul basso slappato di Antonio Grilli. C'è molta ricerca!!

Lascio i link per l'approfondimento e vi auguro un buon ascolto.

Link Brano: https://snd.click/qqxl

Link ep: https://my.spread.link/rdxi



di Antonio Travaglio