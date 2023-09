Le libere del venerdì della MotoGP sul circuito di Barcellona per il GP della Catalogna sono state dominate dalle Aprilia, con i due piloti spagnoli Aleix Espargaró e Maverick Vinales che hanno fatto registrare in FP2 i primi due migliori tempi, rispettivamente, con 1:38:686 e 1:39.048.

Alle loro spalle troviamo Francesco Bagnaia (Ducati) che è distaccato di 375 millesimi, anche a causa di una moto non perfettamente bilanciata. Evidenti le lamentele del pilota piemontese nel corso della FP2: ci sarà da lavorare nel box di Borgo Panigale.

A completare il quadro dei piloti e delle moto qualificatesi direttamente in Q2, vi sono il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 0,571 secondi, il sudafricano Brad Binder (KTM Factory) a 0,660, lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini Racing) a 0,863, Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46 Racing) a 0,864, Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 0,935, Enea Bastianini (Ducati Factory) a 0,942 e lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 1.007.

Invece tra coloro che dovranno disputare la Q1 ci saranno Miller (Pramac), Marini (Ducati Mooney VR46 Racing), le due Yamaha di Quartararo e Morbidelli e le due Honda di Marc Marquez e Mir.

Sabato, le MotoGP saranno in pista dalle 10:10 (Q2 dalle 11:15) per libere e qualifiche, mentre la gara sprint che si disputerà su 12 giri prenderà il via alle ore 15.