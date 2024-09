Il dramma storico serbo Russian Consul basato sul romanzo di Vuk Drašković, è stato selezionato per rappresentare il Paese nella categoria Best International Film agli Oscar 2025.

La pellicola, ambientata nel 1973 a Prizren, dipinge un quadro controverso delle tensioni tra serbi e albanesi nel Kosovo, con un protagonista che si autoproclama console russo e profetizza un ritorno della Serbia alla sua antica gloria e del Kosovo sotto il suo dominio.

La scelta di questo film, che alcuni critici definiscono 'una narrazione che descrive l'inizio della crisi in Kosovo', ha suscitato dibattiti sulla sua veridicità storica e sulla sua capacità di rappresentare una nazione complessa come la Serbia. Nonostante le polemiche, il film si inserisce in una lunga tradizione cinematografica serba che esplora le ferite del passato e le aspirazioni future del Paese.