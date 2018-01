Tre attori in affitto. Teatro Cyrano, dal 12 al 14 gennaio 2018

Qualcosa di personale

presenta

Tre Attori in Affitto

di Vittorio Hamarz Vasfi

regia di Alessia Izzo

con

Pio Stellaccio ,Vittorio Hamarz Vasfi, Danilo Brugia, Noemi Giangrande.

12, 13 e 14 gennaio 2018

E’ una commedia brillante e godibile, in atto unico.

Racconta la storia di tre attori, Nando (Danilo Brugia), Ciro (Pio Stellaccio) e Amir (Vittorio Hamarz Vasfi), di diversa provenienza ed estrazione sociale che si trovano a vivere sotto lo stesso tetto e che condividono il sogno di scalare la strada verso il successo.

L'autore cerca di raccontare le difficoltà del mestiere, rendendo visibile a tutti, quanto sia, in realtà, dura la vita dell'artista sopratutto quando i provini non vanno bene e si è costretti ad arrangiarsi con un secondo lavoro che non basta più ad affrontare tutte le spese.

Nonostante le loro difficoltà economiche, su suggerimento di Amir, i tre decidono di affidarsi ad un insegnante di recitazione, Andrea (Noemi Giangrande) per tentare di superare, finalmente, uno dei tanti provini a cui si sottopongono.

Una scelta che poi si rivelerà essere motivo di distrazione per Nando e Ciro.

In questa convivenza,forzata, emergerà inoltre, la dipendenza di Nando dai Social, una dipendenza che alla fine sarà la chiave di volta del loro successo.

Teatro Cyrano

Via di Santa Maria Mediatrice 22

12, 13 e 14 gennaio 2018

Orari spettacoli:

Venerdì 12 ore 21.00

Sabato 13 ore 21.00

Domenica 14 ore 18.00

Biglietti:

poltronissima 20,00 euro

poltrona 15,00 euro

III settore 8,00

Il biglietto è acquistabile su

https://www.ciaotickets.com/location/teatro-cyrano-roma

Riduzioni, abbonamenti e convenzioni al link:

http://www.teatrocyrano.net/spettacoli/abbonamenti.html#.Wj0s_FPhDyM

Orari botteghino:

Dal lun al ven ore 9.00 - 13.00

lun - mart - merc ore 16.00 - 20.00

giov - ven - sab 18.00 -20-00

dom 15.30 - 19.00

Telefono: 3481012415

http://www.teatrocyrano.net/index.html

Parcheggio interno a disposizione