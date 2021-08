Oggi purtroppo è conclusa la storia di quella società che mi ha dato tantissimo. Oggi è uno dei giorni più tristi della mia vita. Ci ho provato con tutte le forze e speravo veramente di riuscire a ripartire con un’altra società e continuare questa storia fantastica, sarebbe stato meraviglioso. Ma purtroppo non ce l'ho fatta. Credevo ci fossero più persone pronte a dare tutto per salvaguardare un patrimonio di questa città e del calcio in generale ma non è stato così. Non ho rammarichi, ma ho scoperto più di una persona che però mi è stata al fianco ed ha cercato di lottare fino all’ultimo per darmi la possibilità di raggiungere il mio sogno. A queste persone non posso dire che grazie. Ci abbiamo provato. Solo mi dispiace aver avuto pochissimo tempo e un periodo veramente complicato per poter trovare sponsor. Addio mio amato Chievo e per me sarai sempre la squadra più importante della mia vita.



Così Sergio Pellissier sul proprio profilo social ha annunciato che il Chievo non potrà ripartire neppure dalla Serie D, visto che al sindaco di Verona Federico Sboarina non è stata presentata nessuna manifestazione d'interesse per acquisire il titolo sportivo.

Il primo cittadino, infatti, in base al regolamento avrebbe dovuto scegliere l'offerta più convincente tra quelle arrivate sulla sua scrivania, segnalarla alla Figc che, entro l'inizio della prossima settimana, avrebbe poi iscritto il "nuovo" Chievo in Serie D.

Così non è stato e da qui il rammarico di Sergio Pellissier, uno dei calciatori che ha militato nel Chievo e che, giustamente, può esserne considerato una bandiera.