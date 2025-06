Questo è il racconto di alcuni testimoni, pubblicato da al Jazeera sul proprio sito web.Sameh Hamuda, uno sfollato della città di Beit Lahiya, nel nord di Gaza, racconta di essere partito a piedi dalla città di Gaza e di aver trascorso la notte con i parenti in una tenda vicino a Rafah, prima di dirigersi al centro di assistenza all'alba per aspettare in mezzo alla folla.

"Hanno iniziato a distribuire aiuti, ma all'improvviso i droni quadricotteri hanno aperto il fuoco sulla gente e i carri armati hanno iniziato a sparare a raffica. Diverse persone sono state uccise proprio davanti a me", ha detto il trentatreenne all'agenzia di stampa AFP. "Sono scappato e sono sopravvissuto. La morte ti perseguita finché sei a Gaza".Abdullah Barbakh, 58 anni, ha descritto "caos, urla e sovraffollamento" sulla scena:

"L'esercito ha aperto il fuoco con droni e carri armati. È scoppiato il caos e la zona si è riempita di martiri e feriti. Non capisco perché chiami la gente ai centri di soccorso e poi apra il fuoco su di loro", ha detto. "Cosa dovremmo fare?"

Questo è quanto accaduto domenica a Rafah, nel sud della Striscia, dove l'esercito israeliano ha sparato deliberatamente sulle persone accalcate nei pressi di un punto di distribuzione di aiuti gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (GHF), società privata con sede negli Stati Uniti, uccidendo almeno 39 persone (alcune fonti indicano 30 o 31 morti).

L'incidente di Rafah, nel sud dell'enclave, è stato l'ultimo di una serie che ha evidenziato la precaria situazione di sicurezza che sta complicando la consegna degli aiuti a Gaza, in seguito all'allentamento, il mese scorso, del blocco israeliano durato quasi tre mesi.

L'esercito israeliano, in un comunicato, ha dichiarato di aver indagato sulle segnalazioni di palestinesi rimasti "feriti" in un sito di distribuzione di aiuti, ma di non essere a conoscenza di "feriti" causati dal fuoco militare. Anche GHF ha negato che qualcuno sia rimasto ucciso o ferito nei pressi del loro sito a Rafah e che l'intera distribuzione si sia svolta senza incidenti.

Queste, invece, le testimonianze video di spari, gente che fugge e feriti che vengono trasportati all'ospedale Nasser...

اقرأ ما كتبته في التغريدة أدناه لتفهم عن ماذا سأتحدث الآن:



في ليلة الأمس، توجه مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشبّان إلى مركز المساعدات التابع للمرتزقة في رفح، بهدف الوصول المبكر وحجز مكان، ومنع “الحشد الأول” وهم التجار والعصابات من الاستيلاء على السلع كما يحدث يوميًا… https://t.co/XjswAtffUb pic.twitter.com/zfRpsDfYx2 — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 1, 2025

ثلاثون شهيداً و150 مصاباً جراء إطلاق نار من آليات الإبادة الإسرائيلية على ألالاف قرب موقع مساعدات تابع للمرتزقة الأمريكيين غرب رفح، جنوبي القطاع . pic.twitter.com/vYcuYFLkMc — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 1, 2025

Medici Senza Frontiere ha condannato l'attacco israeliano contro i civili palestinesi a Rafah, aggiungendo che il piano di aiuti umanitari israelo-americano per Gaza sta "catastroficamente fallendo". MSF ha affermato che l'assalto è un esempio di come gli aiuti vengano trasformati in armi.

MSF ha denunciato la gestione israeliana delle operazioni umanitarie a Gaza, descrivendola come una politica di trattamento disumano negli ultimi 19 mesi. L'organizzazione ha criticato la strategia manipolativa di Israele in materia di aiuti, affermando che indirizza gli aiuti solo verso aree specifiche in cui si concentrano i civili, spesso sotto coercizione.

L'organizzazione ha sottolineato che il sistema umanitario a Gaza sta soffocando a causa delle rigide restrizioni imposte da Israele, che consentono l'ingresso solo a pochi camion di aiuti umanitari. MSF ha concluso avvertendo che l'uso degli aiuti come arma di guerra può costituire crimini contro l'umanità.

Secondo l'ufficio stampa del governo di Gaza, ad oggi, il numero delle vittime dei massacri perpetrati dalle forze di occupazione dello Stato ebraico contro i cittadini radunati nei cosiddetti centri di distribuzione degli aiuti umanitari nelle aree di Rafah e del ponte di Wadi Gaza ha raggiunto quota 49 "martiri" (morti) e più di 305 feriti da quando i centri hanno iniziato a funzionare il 27 maggio.

Secondo la dichiarazione, domenica 31 cittadini sono stati uccisi e più di 200 sono rimasti feriti in un nuovo massacro avvenuto in un centro di distribuzione di aiuti nella zona di Al-Alam, a nord del governatorato di Rafah. Un altro cittadino è stato ucciso e altre 32 persone sono rimaste ferite in un massacro simile in un centro di distribuzione degli aiuti nella zona del ponte di Wadi Gaza.

L'ufficio ha sottolineato che i continui attacchi israeliani contro i centri di distribuzione degli aiuti umanitari smascherano quello che viene definito un "inganno sistematico" nel cosiddetto lavoro umanitario, invitando la comunità internazionale ad adottare misure urgenti per proteggere i civili e i luoghi degli aiuti.







C'è poi da aggiungere come vengono gestiti gli aiuti dalla società privata GHF. Per correttezza, la testimonianza riportata di seguito è materiale "non verificato", anche se il contenuto appare "verosimile":

"Per darvi una prospettiva più ampia su ciò che sta accadendo, il filmato qui sotto mostra il sito di distribuzione degli aiuti dei mercenari statunitensi, uno degli inganni più grandi a cui abbiamo assistito nel mezzo del genocidio in corso, mirato ad alleviare la pressione globale, senza alcun reale impatto umanitario. I mercenari americani, in collaborazione con l'esercito israeliano, stanno consegnando pacchi di cibo in quantità molto ridotte, appena sufficienti per 100 famiglie, mentre il cibo è destinato a più di due milioni di persone. Ma non è questo il punto più importante. Non appena le scatole vengono posizionate all'alba, arriva il primo gruppo di persone, entra nel centro, apre le scatole, sceglie ciò che desidera, soprattutto prodotti costosi al mercato come l'olio, e poi se ne va. Poi arriva un'altra folla a prendere ciò che resta, spesso gente del posto affamata. Ma la verità è che la prima folla non è costituita dal grande pubblico, bensì da commercianti e venditori, che ogni giorno si presentano in gruppi organizzati con l'obiettivo di rubare materiali di valore per rivenderli a prezzi esorbitanti. Israele lo sa e, anzi, facilita la loro missione, lasciandoli indenni, nonostante sia a conoscenza della loro presenza quotidiana. Il secondo gruppo, la gente comune, prende ciò che resta e se ne va. Inizia un'altra fase di sofferenza, quando vengono inseguiti e derubati da bande e ladri che cercano di saccheggiare tutto ciò che sono riusciti a ottenere. Poi arriva una terza e una quarta folla, che non sanno che è tutto finito e si radunano nella speranza di ottenere qualcosa. Qui l'esercito inizia a sparare contro di loro, uccidendone alcuni e ferendone altri. Questa scena si ripete quotidianamente, come se fosse una trappola deliberata, senza altro scopo che quello di umiliare e uccidere le persone sotto le mentite spoglie di aiuti umanitari".