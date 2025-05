✒️ A cura di Maurizio Pezzati - C’è un’Italia che si è fermata e una che ha ricominciato a camminare. Lentamente, con passo silenzioso ma deciso. È quella dei borghi dimenticati, delle strade in pietra consumate dal tempo, delle case abbandonate, dei campanili che ancora scandiscono il ritmo delle giornate. Oggi, quei luoghi rinascono. E lo fanno grazie a un modello turistico rivoluzionario nella sua semplicità: il turismo lento.



Quando il silenzio diventa attrazione

Negli ultimi anni, complici pandemia, smart working e un diffuso desiderio di riconnessione con la natura, sempre più italiani e stranieri scelgono di viaggiare con lentezza. Non più solo le grandi città d’arte o le località balneari affollate, ma paesi con meno di mille abitanti, senza fast food, senza grandi centri commerciali. Solo storia, persone, natura e autenticità.

Questo movimento, inizialmente spontaneo, si sta trasformando in una rivoluzione economica e culturale. Non è solo turismo, è una nuova idea di futuro.



Borghi a rischio abbandono: ora rinati

Secondo l’Istat, in Italia ci sono oltre 5000 piccoli centri abitati con meno di 5000 residenti. Molti sono a rischio spopolamento. Ma negli ultimi 5 anni, grazie a progetti mirati e a un rinnovato interesse per la vita rurale, alcuni di questi borghi stanno vivendo una seconda giovinezza.



Esempi virtuosi:

Santo Stefano di Sessanio (Abruzzo): esempio di hotel diffuso tra le case in pietra medievali.

Gangi (Sicilia): case vendute a 1 euro, trasformate in B&B di charme.

Borgo San Lorenzo (Toscana): iniziative green e ospitalità diffusa con prodotti locali.





Il turismo lento non è turismo povero

Attenzione: il turismo lento non significa “vacanza economica”. Anzi. I viaggiatori che scelgono questo stile di viaggio sono spesso colti, consapevoli e con capacità di spesa. Vogliono mangiare bene, dormire in strutture caratteristiche, vivere esperienze autentiche: dalla raccolta delle olive alla partecipazione a una festa di paese.

Lontani dagli itinerari di massa, scelgono esperienze uniche. E sono disposti a pagarle il giusto.



Il ritorno dell’economia di prossimità

Quando una coppia di turisti dorme in una casa del borgo, mangia al ristorante locale e compra il pane dal fornaio del paese, rimette in moto un’economia dormiente. Ogni euro speso resta nel territorio. Ed è proprio questo il segreto del turismo lento: non arricchisce le multinazionali, ma le comunità.



Le esperienze che piacciono (e funzionano)

Le richieste più comuni dei turisti nei borghi italiani:

Laboratori di cucina tradizionale

Escursioni guidate nei boschi o nei sentieri storici

Degustazioni in cantine o frantoi

Eventi locali: feste patronali, sagre, rievocazioni storiche

Alloggi particolari: mulini ristrutturati, case-torre, antichi conventi

Ogni esperienza è un racconto da vivere. Ed è proprio il racconto, la narrazione emozionale, a fare la differenza.



I giovani che tornano (o non vanno via)

Il turismo lento ha generato un’altra sorpresa: molti giovani tornano nei borghi per aprire attività, ristrutturare immobili, avviare progetti. Alcuni lasciano la città, altri non se ne sono mai andati. L’idea di “provare a fare impresa dove nessuno credeva più” si sta diffondendo.

Nelle cucine dei ristoranti dei borghi oggi si trovano chef con esperienze internazionali. Nei centri culturali, ex studenti di design. Nei laboratori artigianali, ragazzi che mescolano tradizione e innovazione.



Gli hotel diffusi: un modello vincente

Uno dei modelli più efficaci è quello dell’albergo diffuso: non un edificio unico, ma più case sparse nel borgo, coordinate da una reception centrale. Una formula che:

Non altera il tessuto urbano

Rende vive le abitazioni vuote

Offre al turista un’esperienza immersiva

L’idea è nata proprio in Italia e oggi viene studiata anche all’estero.



Borghi digitali: il futuro è connesso

Per attirare nuovi abitanti e turisti, però, serve anche connessione Internet stabile, servizi, trasporti. Ecco perché molti progetti di rigenerazione includono wifi gratuito, co-working, colonnine per ricarica auto elettriche.

Il borgo non deve essere solo bello, deve essere anche vivibile e funzionale. L’equilibrio tra passato e futuro è la vera sfida.



Il sostegno delle istituzioni

Negli ultimi anni lo Stato ha avviato fondi e bandi per sostenere i borghi:

Il PNRR ha destinato milioni di euro per la rigenerazione di aree interne

Il progetto “Borghi più belli d’Italia” promuove l’identità territoriale

Incentivi per giovani imprenditori under 40 nei comuni montani o rurali

Ma il motore più potente resta la passione di chi ci vive.



La comunicazione che cambia le sorti

Molti borghi oggi vivono una seconda vita grazie ai social: Instagram, TikTok, YouTube mostrano bellezze prima dimenticate. Basta un drone, una buona storia e il video giusto, e un paese sconosciuto diventa virale.

Anche i travel blogger e i giornalisti hanno un ruolo cruciale. Raccontare significa valorizzare, proteggere, attrarre.



Un turismo per pensare, non per scappare

In un’epoca dove tutto è veloce, rumoroso e superficiale, il turismo lento è una forma di resistenza culturale. È il rifiuto dell’omologazione, è il desiderio di riscoprire l’essenziale.

Nei borghi non si va per vedere, si va per sentire. Il rumore del vento, il sapore del pane, la lentezza del tempo. In quei luoghi l’Italia si guarda allo specchio e si riconosce.



I borghi non sono il passato dell’Italia. Sono il futuro più intelligente che possiamo costruire. Sono la risposta a un mondo che consuma troppo e troppo in fretta. Rappresentano la possibilità di vivere — e far vivere — territori dimenticati.

E forse, proprio da quei vicoli stretti e da quelle piazze deserte, può ripartire la rinascita del Paese.