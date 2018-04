Pelledoca - Milano 19/4 Live music dinner con John Biancale; 20/04 Scent of a Woman (Cena Cantata, Luca Dorigo); 24/04 La Notte Italiana; 27/04 Scent of a Woman Scent of a Woman

19/04 Live music dinner con John Biancale

Il 19 aprile 2018 dalle 20.30 al Pelledoca Milano tornano come special guest con la loro coinvolgente live music tre musicisti eccezionali: al sax c'è Cesare Ceo, un artista attivo in mezzo mondo, alle percussioni arriva Loris Luppino mentre alla voce c'è un talento puro, assoluto come John Biancale, una delle voci più versatili ed emozionanti del panorama dance e non solo. Tra i fondatori dei "Rockets", gruppo musicale famosissimo sulla scena musicale degli anni '80, John Biancale ha fatto ballare due generazioni con classici come "Future Woman", "One More Mission", "On the Road Again" e tanti altri ed interpretato anche super hit come "Up & Down". Alla musica da ballare, dalle 23, invece pensa anche la consolidata coppia che fa ballare e scatenare il Pelledoca, ovvero Peter K in console e Giancarlo Romano alla voce, pure artisti capaci di emozionare davvero.

20/04 Scent of a Woman (Cena Cantata, Luca Dorigo)

Venerdì 20 aprile al Pelledoca Milano il party è Scent of a Woman. Al mixer c'è Luca Dorigo, uno dei più quotati celebrity dj italiani, uno che quando è in console "ha decisamente un bel groove", che ama lasciar 'respirare' le tracce per creare un mix dinamico ed accattivante su cui non ballare diventa impossibile. Il party inizia con una scatenata cena cantata, evento ormai sempre o quasi sold out (per cui prenotare è un must!). In console anche lo staff Pelledoca, ovvero Peter K in console, e Giancarlo Romano alla voce con Manuel Manima, pure artisti capaci di emozionare davvero.



Martedi 24 Aprile La Notte Italiana @ Pelledoca - Milano

Al Pelledoca si festeggia la Festa della Liberazione dedicando la serata alla nostra splendida, unica ed inimitabile Italia... ovviamente a suon di Musica! Il party selezionato per questa festa unica è la Cena Cantata. Dalle 20:30 si cena cantando con DJ PeterK, Giancarlo Romano Voice e Manuel Manima alla voce... ovviamente cantando italiano. "Le più belle canzoni italiane di tutti i tempi cantate da voi insieme a noi perché i veri animatori della serata siete voi!", spiega lo staff. Dalle 24 si balla forte, anzi fortissimo. Prenotazione consigliata.



Venerdì 27 Aprile Scent of a woman (Cena cantata, Marco Carpentieri)

Venerdì 27 aprile al Pelledoca Milano il party è Scent of a Woman. In console l'energia è alta, fin dalla Cena Cantata, evento sempre o quasi sold out (prenotare è un must), dove lo staff Pelledoca è scatenato: ovvero Peter K in console, e Giancarlo Romano alla voce con Manuel Manima, artisti capaci di emozionare davvero. Più tardi come special guest alla console arriva Marco Carpentieri, uno che con la proverbiale carica energetica dei suoi dj set, una scrupolosa ed attenta tecnica di mixaggio ma soprattutto con le sue coinvolgenti selezioni musicali tra house, progressive e funk sa davvero come emozionare...



Info, orari, prezzi e dettagli su ogni party Pelledoca su Facebook

Al Pelledoca Milano si balla forte, col sorriso dal mercoledì al sabato. Qui ogni notte, per chi lo desidera, inizia dall'aperitivo e della cena, momenti davvero speciali. Infatti, accanto dj, vocalist, musicisti e performer, Pelledoca ha anche uno staff di cucina di prim'ordine ed è un music restaurant in cui è possibile mangiare anche alla carta, non solo seguendo i comunque eccellenti menu alla carta. La cucina è mediterranea, semplice e genuina. Propone piatti in cui la materia prima è sempre fresca e di primissima scelta. Si spazia dai crudi di pesce alle tartare, dalle burrate alle fiorentine, da gustare alla carta o in formule fisse con menu alla portata di tutte le tasche.