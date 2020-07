Molti dei migliori musei di Roma portano i nomi delle famiglie aristocratiche che un tempo costruivano maestosi palazzi e li riempivano di arte inestimabile: i Borghese, i Barberini, i Doria Pamphilj e altri ancora.

Ma una delle collezioni private più preziose del mondo - quella della famiglia Torlonia - è rimasta nascosta, non vista dal pubblico e conosciuta dalla maggior parte degli studiosi solo attraverso il suo catalogo, pubblicato alla fine del XIX secolo. Include decine di busti e una visione veritiera della mitologia classica, risalente al V secolo a.C. fino al IV secolo d.C. Alla fine la collezione si sarebbe gonfiata con 620 statue raffiguranti divinità greche e romane, dee ed eroi mitici, nonché ritratti di imperatori romani. L'autore del catalogo, Pietro Ercole Visconti, ha descritto le sculture come "un immenso tesoro di erudizione e arte, accumulato in silenzio nel corso di molti, molti anni".

L'inaccessibilità alimentò la sua mistica e la Collezione Torlonia divenne leggenda.

Dopo decenni di negoziazioni e false partenze, il pubblico è in grado ora di decidere se la realtà è all'altezza del mito, in quanto 96 statue sono esposte a Palazzo Caffarelli, parte dei Musei Capitolini, da marzo. La mostra, “I marmi di Torlonia. Collezionando capolavori”, sarà aperta per un periodo di nove mesi, preludio a un grande tour.

In una calda mattinata di ottobre, un piccolo gruppo di visitatori, tra cui giornalisti del New York Times, ha avuto un'anteprima della collezione nell'ex granaio al piano terra in Via della Lungara dove fu installata la Collezione Torlonia intorno al 1875.

Sculture fiancheggiano le pareti e pepano i pavimenti di diverse sale luminose che negli ultimi tre anni sono state un laboratorio di restauro.

In una conferenza stampa dopo la visione, il ministro della cultura italiano, Dario Franceschini, ha detto ai giornalisti di sentirsi ancora un po stordito.

"Vieni fuori stupito da tanta bellezza, qualità così stupefacente", ha detto.

Lo storico dell'arte Salvatore Settis, co-curatore della mostra con Carlo Gasparri, ed ex direttore del Getty Research Institute di Los Angeles, ha interpretato il console Cicerone durante il tour per il signor Franceschini, il sindaco Virginia Raggi, varie autorità del ministero della cultura e le loro rispettive repliche.

Attraversando un cortile alberato in un alveare di affitti residenziali di proprietà delle società della famiglia Torlonia, il signor Settis svoltò a destra attraverso una porta anonima e in una grotta di arte classica di Aladino.

Si fermò davanti a un rilievo di una nave legata a un blocco di ormeggio in un porto, trovato nel sito dell'antico porto romano artificiale di Portus. "È stato studiato solo da fotografie, nessuno l'ha mai visto", ha detto Settis al ministro.

Molti pezzi della collezione erano ben noti senza essere stati visti, ha detto ai giornalisti.

"Quando sono entrato per la prima volta nel magazzino, ho riconosciuto dozzine di pezzi di cui avevo letto ma che non avevo mai visto", ha detto.

Gli studenti di arte classica avrebbero probabilmente riconosciuto la cosiddetta Hestia Giustiniani, o un busto che è stato identificato come raffigurante Euthydemus di Bactria. La collezione comprende anche un restauro dello scultore di epoca barocca Gian Lorenzo Bernini di una statua greca raffigurante una capra a riposo. Era come se Bernini fosse "in competizione con l'antichità", ha detto Settis dell'integrazione dell'opera dello scultore. Il curatore disse che pensava che altre opere nella collezione sarebbero diventate famose una volta che fossero state conosciute, incluso il busto di una matrona del III secolo d.C., la sua mano avvolta in un velo sottile.

Nel caso della scena portuale, il restauro ha messo in luce alcune tracce di colore che originariamente adornavano la superficie. Le sculture dai colori vivaci erano comuni nell'antichità, ma il colore raramente sopravviveva al passare del tempo e ai gusti dei collezionisti successivi, a cui piaceva il loro marmo bianco scintillante.

Il restauro delle sculture - alcuni originali greci, altre copie romane di statue greche e originali romani - è iniziato tre anni fa.

"I lavori non erano in condizioni critiche, ma erano molto sporchi", per lo più strati di polvere che si erano depositati negli anni, ha spiegato Settis. Il restauro, commissionato dalla famiglia Torlonia e sponsorizzato dalla gioielleria Bulgari, è stato eseguito sotto l'occhio attento degli esperti del ministero della cultura per "riportarli allo splendore dell'antichità", ha affermato il curatore.

In un video sul sito web della Fondazione Torlonia, la restauratrice principale, Anna Maria Carruba, libera una statua da un guscio di cartapesta imbevuto di solvente, quindi pulisce delicatamente la superficie con spugne morbide e uno spazzolino da denti.

"Questa è stata la commissione di restauro più meravigliosa della mia vita", ha detto alla signora Raggi, il sindaco, spiegando come la sua squadra abbia documentato ogni singolo intervento sulle statue nel corso dei secoli. La signora Carruba ha lavorato per un decennio alla Collezione Torlonia.

Epoche diverse hanno utilizzato materiali diversi per ripristinare e integrare opere classiche, e queste spesso hanno lasciato tracce visibili, ha spiegato. "Faremo lo stesso, solo i nostri materiali sono più adatti", ha detto.

La collezione si formò nel XIX secolo quando la Torlonia iniziò ad acquisire antichità come si addiceva alle famiglie nobili di Roma.

Il primo lotto acquistato dalla famiglia, all'asta pubblica, apparteneva al restauratore e scultore del 18 ° secolo Bartolomeo Cavaceppi e comprendeva statue e sarcofagi antichi, insieme a vasi di terracotta e bronzi che finirono per decorare alcune ville della famiglia Torlonia. Nel 1825, i Torlonias acquisirono 270 opere raccolte dal nobile e collezionista d'arte del XVII secolo Vincenzo Giustiniani, un ammiratore del Caravaggio. Allo stesso tempo, la collezione si è gonfiata con i lavori trovati durante gli scavi sulle proprietà di Torlonia in giro per Roma. Nel 1866, la famiglia acquistò Villa Albani con la sua collezione. Può essere visitato su appuntamento.

Nel 1875, il principe Alessandro Torlonia decise di fondare un museo sulla Via della Lungara. La collezione era aperta solo a piccoli gruppi di visitatori, mentre gli studiosi avevano accesso sporadico. Negli ultimi decenni, i negoziati tra la famiglia e le autorità della cultura italiana per trovare una vetrina adatta per le opere che non sono mai state programmate.

Nel 2014 un discendente, il Principe Alessandro Torlonia, ha creato una fondazione per promuovere la collezione. Due anni dopo, lui e il signor Franceschini firmarono un accordo per esibirne parte. Il principe è morto nel 2017, ma la fondazione ha portato avanti i suoi desideri.

Dato che le sculture di Torlonia sono una "collezione di collezioni", ha spiegato Settis, la mostra a Palazzo Caffarelli mostrerà sia la collezione che le pratiche di raccolta della nobiltà romana dal XV secolo in poi.

Secondo i termini dell'accordo, le 96 statue in mostra a Roma viaggeranno nei musei di tutto il mondo, sebbene non siano ancora state scelte.

Il laboratorio di restauro, che comprende uno studio fotografico di fortuna, occupa solo una parte delle numerose sale in cui è conservata la collezione. Nel buio, le sculture aspettano che il loro turno venga lavato.

Per questo spettatore, i più sorprendenti sono stati le dozzine di busti: ritratti espressivi e commoventi di romani morti da tempo, famosi e non.

"C'è un altro Augusto?" chiese Jean-Christophe Babin, amministratore delegato di Bulgari, riferendosi al primo imperatore romano.

Mr. Settis disse che la Torlonia aveva raccolto circa 180 busti, rendendola una delle più grandi collezioni di ritratti romani al mondo. Alcuni sono di "grande qualità", ha detto.

I funzionari italiani stanno ora cercando un sito in cui la collezione possa essere esposta in modo permanente, in modo che i Torlonia, come altre famiglie nobili, dispongano di un museo proprio.

"Questa è una storia a lieto fine", ha detto Settis.

Con il contributo di Le Pietre Srl