Dovevano mollare, perché erano partiti da -5 in classifica e le partite erano 30 e la vittoria valeva 2 punti. Tacconi, Beruatto, Giovannone, Valente, Cattaneo, Di Somma, Mario Piga, Repetto, Ugolotti, Vignola, Juary. E quel pomeriggio del 23 novembre 1980 ne rifilano 4 all'Ascoli e risalgono in classifica . Doppietta di Ugolotti, gol di Juary e un'autorete.

Ma dovevano mollare perchè quella domenica era cambiato tutto, dopo la partita : "C'era gioia, entusiasmo Io ero tornato a casa di corsa per rivedere la vittoria che avevamo fatto. Portai a casa dei pasticcini come facevo sempre dopo le partite. Guardavamo la tv mentre cenavamo con le bambine e mia moglie. Al momento del rigore della Juve venne giù il finimondo. Mia moglie urlò ' Il terremoto '. Io sentii un ululato all'esterno e poi la casa ballò tutta. Non vedevo via di scampo. Pensai addirittura di lanciarmi dal balcone insieme a moglie e figlie. Poi per fortuna finì tutto e scappammo.

Dopo una mezzoretta, andammo a vedere in giro, verso piazza Libertà. Trovammo tutti i fabbricati crollati. C'erano persone che tiravano fuori dalle macerie morti e feriti. A un certo punto incontrai una signora adagiata a terra, sul marciapiede, tutta lacera e ferita. Scalza, piangeva e si disperava. Come mi vide mi riconobbe e mi disse: "Salvatò, che tragedia", poi mi fece un mezzo sorriso e disse: "Però oggi che bella vittoria abbiamo fatto". Capitan Salvatore Di Somma racconta coi brividi. Si muore, città e paesi spezzati, devastazione. Come puoi pensare al campionato di calcio ? Vanno a Pistoia e poi a Udine e perdono. Perchè dovevano mollare.

In casa? Si gioca al San Paolo di Napoli e il venerdì la prevendita dei biglietti dice : meno di 1.000 . Perchè dovevano mollare.

E proprio qui l'Avellino ingrana: battute Catanzaro, Bologna e Brescia, pareggi illustri (Juve in campo neutro, Inter e Roma a domicilio) e 6 risultati utili consecutivi . Dopo un eloquente 3-0 al Torino, sarebbero al 5° posto in classifica senza penalizzazione, a ridosso della zona Uefa. Nel frattempo, causa infortunio, hanno perso Juary e Ugolotti: Mario Piga e Peppino Massa guizzano, il mancino sublime di Vignola sigilla (6 gol). A proposito, in attacco mister Vinicio dà una chance a un ragazzo che ha appena compiuto 20 anni : si chiama Andrea Carnevale e gol decisivo ad Ascoli. Chiudono col quarto miglior attacco del campionato, 36 gol .

Dovevano mollare.

Non hanno mollato.

Firmano la salvezza più bella e triste della storia della serie A, la terza consecutiva dell'Avellino.

Ne seguiranno altre 6.