Dj Dropsy feat. Jake La Furia & Mostro. Quasi 70.000 visualizzazioni in poche ore per "Non ti devo niente"

Il video a cartoni animati di "Non ti devo niente", il singolo Dj Dropsy con Jake La Furia e Mostro pubblicato da Touch Down Records sta piacendo ai tanti fan dell'hip hop sparsi per il web. Pubblicato giovedì 17 gennaio, nella mattinata di lunedì 21 gennaio 2019 ha già quasi 70.000 visualizzazioni.

Divertente, ironico, dissacrante e ipnotico come il testo del brano, il video di "Non ti devo niente" porta dritti in un mondo fatto solo di beat, tag, rime...

DJ Dropsy ft. Jake La Furia & Mostro - Non ti devo niente (Official Video)



Dj Dropsy, Jake La Furia, Mostro - "Non ti devo niente" (Touch Down Records) su Spotify

open.spotify.com/track/4LOnTYXw9soSgyyYaZq8fj?si=cX8VD4thQgiPa3cE6K1vSQ



L'11 gennaio 2019 è uscita su Touch Down Records "Non ti devo niente", canzone prodotta da Dj Dropsy con Jake La Furia e Mostro.

Il brano ha subito raggiunto eccellenti risultati su Spotify: in appena 4 giorni ha già superato i 60.000 ascolti su Spotify, il più importante servizio di streaming musicale al mondo.

Il video del brano, invece, è uscito giovedì 17 gennaio '19 alle 14 su YouTube ed è un cartone animato decisamente divertente tutto da vedere.





Nonostante una lunga carriera iniziata ormai vent'anni fa, per Dj Dropsy, uno dei professionisti del mixer più stimati della scena hip hop italiana, è una sorta di esordio discografico. "In tanti anni di musica avevo sempre pubblicato produzioni e mixtape in free download", racconta. "Questa volta invece ho voluto pubblicare un singolo ufficiale, realizzato unendo il talento di due rapper che non avevano mai collaborato insieme, Jake La Furia e Mostro"

"Non ti devo niente" è un pezzo al 100% rap. "Chi canta, il rapper, racconta cosa vede intorno a sé", continua Dj Dropsy. "Si mette a confronto con altri rapper. L'hip hop, in tutte le sue discipline, non solo nel rap, ma anche nei graffiti e nella break dance, è quasi sempre una competizione di stile. Qualcuno la scambia per una 'guerra', ma ovviamente non è così".

Oltre a suonare in molti dei club più importanti d'Italia, da solo e con Touch Down, party che fa muovere l'Italia e Ibiza, Dj Dropsy infatti da tre anni accompagna Jake La Furia nelle sue esibizioni. "Se sul palco sembra tutto facile è perché dietro c'è un lavoro che richiede grande preparazione. In questo senso il rap non è diverso dagli altri generi musicali. Senza lavorare duro e senza talento non si va da nessuna parte", continua Dj Dropsy. "Jake, in particolare, ha uno stile unico, subito riconoscibile. Proprio come Mostro sa sempre essere sempre originale.



CHI E' DJ DROPSY

Dj Dropsy passa un bel po' di tempo sui giradischi fin dal 1999 ed è Official Dj di Jake La Furia da circa tre anni. Inoltre, è uno dei dj simbolo di Touch Down, party che fa scatenare i club sia in Italia sia ad Ibiza. Nella sua lunga carriera ha suonato di fronte a migliaia di persone in molti dei locali di riferimento, non solo nel nostro paese ma anche in giro l'Europa. Ha tra l'altro accompagnato in tour artisti come Gue Pequeno, Sean Paul (Youngbloodz), Ras Kass e Enz Benz (Dogo Gang). A gennaio 2019 esce Dj Dropsy, Jake La Furia, Mostro: "Non ti devo niente" (Touch Down Records).

Nella sua lunga carriera Dj Dropsy ha partecipato a tante trasmissioni su tv e radio nazionali (Radio Rai Due, Canale 5, Italia Uno, Hip Hop TV, MTV) ed ha aperto gli show di decine di star dell'hip hop, tra cui Bad Bunny, Red Cafe, Dj Drama, Rev Run, M.O.P. ,Ras Kass, Ying Yang Twinz,Youngbloodz, Dj Cut Killer, Dj Onpoint, Dj Jus Skee.,Club Dogo, Mondo Marcio, Vacca, Don Joe, Ensi e Sfera Ebbasta.

Sui suoi canali Mixcloud e Soundcloud sono disponibili alcuni dei diversi mixtape che Dj Dropsy ha prodotto nel tempo. Nel 2015 è invece uscito il suo primo street album intitolato "Rap District", un progetto in cui ha collaborato con alcuni fra i migliori artisti della scena underground indie di Milano, Londra, New York e New Jersey. Nel 2016 è invece uscita "Peccati" featuring Vacca, (Snob Music / Honiro Label).