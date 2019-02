Ecco quanto ha speso il Manchester United per l'esonero di Josè Mourinho

Escludendo il non certo brillantissimo risultato dell'ultimo incontro disputato in casa contro il Paris Saint Germain per l'andata degli ottavi di Champions, l'esperienza di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United è stata più che positiva, con i "Red Devils" che in campionato hanno inanellato una serie quasi ininterrotta di successi.

Pertanto, dal punto di vista sportivo, l'esonero di Josè Mourinho il 18 dicembre 2018, per la squadra inglese è stata, dal punto di vista sportivo, una scelta azzeccata, di cui non si sarà dispiaciuto neppure lo stesso tecnico portoghese.

Infatti, dai conti relativi al secondo trimestre del 2018/2019, si è appreso che la buonuscita corrisposta dallo United all'ex tecnico è stata di ben 19,6 milioni di sterline, circa 22,3 milioni di euro. Per esonerare Louis van Gaal, nel 2016 il Manchester aveva speso 8,4 milioni di sterline.

Nei due anni e mezzo alla guida del Manchester United, Mourinho ha conquistato una Community Shield nel 2016, una Coppa di Lega nella stagione 2016/2017 ed una UEFA Europa League nella stagione 2016/2017, ottenendo in Premier League un sesto e un secondo posto.