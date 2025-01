In radio e nelle principali piattaforme digitali “Diversi ma simili”, il primo singolo della giovane cantante riminese Giorgia Barletta, in arte Arlett, un brano prodotto da Luca Venturi (On The Set/Artist first) e scritto da Giuseppe Giocondo, Alfio Santonocito e Paolo Muscolino, arrangiato e masterizzato da TempoXso.

Arlett: “Ho scelto questo brano perché ho vissuto un rapporto molto intenso ed allo stesso tempo conflittuale, il testo rispecchia una parte di me. Nel tempo libero amo molto scrivere e cantare e spero un giorno di poter fare di questa mia grande passione il mio lavoro principale”.

ll videoclip diretto da Marco D'andragora, è stato girato a Pescara: https://www.youtube.com/watch?v=ka-vK6_Rl9s

Giorgia Barletta, classe 2000, è nata a Rimini e vive a Riccione. E’ diplomata al Liceo Scienze umane, frequenta il terzo anno di Medicina olistica, l’Accademia di psicofonia terzo livello a Mantova e pratica anche la riflessologia. Canta da quando aveva 15 anni, la musica ha sempre fatto parte della sua vita. Tra le partecipazioni, da segnalare: Febbraio 2020 1° premio assoluto DISCOVERY; marzo 2020 PROMUOVI LA TUA MUSICA (Genova); Agosto 2020 1° premio al Festival internazionale Yandra Bulgaria e 1° premio Martinarte; 2022 1° premio concorso SING a Milano; agosto 2024 1° premio assoluto concorso SING a Roma; novembre 2024 1° premio e borsa di studio al contest EDM promozione radiofonica italiana.