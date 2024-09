"L'inchiesta del croupier", l'esordio di Marco Paolucci, pubblicato da Rossini Editore, un avvincente giallo-thriller ambientato sulle rive del Tevere, è disponibile in libreria e su tutti gli store online al prezzo di 16,99 €.

Trama

"L'inchiesta del croupier" ci trascina nelle atmosfere misteriose di un casinò galleggiante sul Tevere. Un croupier viene ritrovato morto, e da qui si aprono le indagini del capitano dei carabinieri Filippo Bellodì. Ma il caso è solo l'inizio di un enigma più complesso che coinvolge crimini nascosti, segreti di famiglia e storie di vita che si intrecciano. Accanto a Bellodì, il maggiore della scientifica Vittoria Martini e l’avvocato Andrea Lollio lo aiutano a districarsi tra pericoli imminenti e fantasmi del passato, in un crescendo di suspense.

I lettori vengono subito immersi in un'atmosfera di tensione, con colpi di scena continui che rendono impossibile prevedere lo sviluppo degli eventi. La narrazione è ben costruita, alternando momenti di dialogo e azione con riflessioni sul passato del protagonista, il tutto accompagnato da un ritmo serrato e da personaggi approfonditi e credibili. "L'inchiesta del croupier" si distingue per l'abilità di Paolucci di tessere una trama complessa ma comprensibile, che cattura l'attenzione fino all'ultima pagina. Una storia che riesce a tenere il lettore incollato, non solo per la suspense, ma anche per le tematiche profonde legate alla giustizia e alla corruzione​

L'autore

Marco Paolucci, nato a Roma nel 1989 e ingegnere di professione, fa il suo ingresso nel mondo letterario con questa opera prima. La sua passione per i libri si fonde qui con il desiderio di raccontare storie avvincenti, offrendo al pubblico un romanzo dal ritmo serrato e dalle trame intricate.