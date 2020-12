Ottimi risultati per musica prodotta dal dj producer romagnolo Mitch B. nel 2020: le sue canzoni sono state ascoltate quasi 150.000 volte su Spotify, da 78.000 persone, in 73 paesi nel mondo. In totale, ben 6.100 ore di musica ascoltata.

E su Traxsource, il sito di riferimento per i dj che cercano musica di qualità?

Uno dei brani prodotti da Mitch B. è finito in top ten e ben 8 si sono classificati in Top 100. In effetti "Rescue Me", ad esempio, il più recente singolo di Mitch B. è proprio una canzone piacevole da ascoltare, non solo da ballare… attività che comunque nelle mure di casa propria non è mica vietata. Per fortuna.

Mitch B. "Rescue Me" l'ha prodotta con Walter Pain, Sam Philip e Thomas Piranio. La voce è invece quella di Revel.

Belle notizie, finalmente, anche sul fronte dei dj set. Ogni domenica a dicembre 2020 (ovvero il 12, il 20 e il 27) che pranza di fronte al mare al White Beach di Cervia si gode anche il sound di Mitch B. Pesce fresco e musica di qualità, che regala emozioni, un mix imperdibile...







http://lorenzotiezzi.it/mitch-b-dj/