Torna a grande richiesta la "Mostra d'Arte Presepiale" allestita nella chiesa del Corpus Domini di Gragnano, finanziata dall'amministrazione comunale, con la direzione artistica dal maestro Luca Manzi e dall'archeologo Mario Notomista.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, la mostra ritorna con tante novità. Ad esporre saranno circa trenta artisti esperti nella creazione di monumentali scenografie, oggettistica in miniatura e splendidi pastori.

Molte le firme conosciute in ambito nazionale che si caratterizzano per una produzione pienamente aderente alla tradizione del presepe napoletano. L'inaugurazione è prevista per il giorno 10 dicembre 2023, alle ore 11:00 e l'esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00 (la domenica e i giorni festivi anche dalle 9:00 alle 12:30). Apertura straordinaria nella notte di Natale.