Tra le ultime notizie del proprio sito, la Salernitana non ha ancora avuto il coraggio di pubblicarla. Di cosa si tratta? Della marcia indietro del presidente Iervolino che, dopo aver cacciato Nicola, ha deciso di riaffidargli la guida tecnica della prima squadra. Neppure Cellino e il fu Zamparini erano arrivati a tanto... nel giro di 48 ore.

Dopo l'esonero di Nicola avvenuto a seguito dell'8-2 subito a Bergamo, il presidente della Salernitana aveva contattato una decina di allenatori per scegliere il nome più adatto per la sua squadra. La condizione capestro collegata al casting era un contratto di sei mesi: arrivare cioè a fine stagione. Secondo le cronache, Leonardo Semplici lo aveva accettato.

Poi, sarebbe arrivata a Iervolino la telefonata di Nicola che ha convinto il presidente granata a fare marcia indietro. Vedremo adesso se non ci saranno ulteriori futuri ripensamenti.

Il prossimo impegno della Salernitana in Serie A, infatti, vede i campani impegnati sabato pomeriggio nel proprio stadio in una sfida per nulla semplice, dovendo affrontare i cugini del Napoli che si vorranno rifare della delusione patita in settimana con la sconfitta casalinga in Coppa Italia contro la Cremonese, ultima in classifica.