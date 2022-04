Da venerdì 8 aprile arriva in radio il nuovo singolo di Deborah Italia “Nulla succede per caso” (One Publishing E Music/Believe), brano scritto da Gianni Errera con Laura Di Giorgio, ispirato da storie ormai così frequenti di persone che radicate in legami emozionalmente sterili, si infiammano per un sotterfugio d’amore, e spesso dopo un momento di fuoco rimane loro solo il piccolo segreto di una notte.

“Ogni brano che decido di cantare in qualche modo rappresenta sempre una parte di me - afferma Deborah Italia - come canto in questo brano perché penso che ognuno di noi si sia trovato almeno una volta nella vita all’interno di una situazione come quella raccontata nel testo. Davvero nulla succede per caso nella nostra vita, soprattutto alcuni incontri avvenuti in un momento poco favorevole. Capita a volte che proprio quegli incontri che spesso consideriamo avvenuti “per caso”, sono in realtà i più importanti e decisivi nel percorso della nostra vita.”

Marko Carbone regista del video racconta: «Ho immaginato Deborah passeggiare in mezzo a tanta gente ma assorta, per accentuare l’idea della solitudine, del dialogo con sé stessa, un momento di riflessione per ritrovare il senso profondo di un sentimento nato dalla trasgressione di un tradimento passionale ma che si rivela forse un amore più profondo. La scelta quindi della location racchiude simbolicamente il significato del brano: Ponte Milvio “il ponte dell’amore”.»

Deborah Italia nasce a Lucerna, in Svizzera, dove trascorre la propria infanzia. Ha 10 anni, quando si trasferisce, con tutta la famiglia, in Sicilia. Spinta dalla grande passione per la musica, appena quindicenne, forma un trio musicale chiamato “The Barricades”. Il trio dura circa due anni, poi Deborah capisce che è arrivato il momento di fare da sola, con un proprio repertorio di inediti, con lo pseudonimo di Nubia, gira l’intera Sicilia esibendosi nelle maggiori città. A 20 anni va a vivere a Roma. Partecipa a numerose trasmissioni televisive come Domenica In, Il Salotto Magico, Capitani In Fondo Al Mar, Cinecittà Miss, Cinecittà Days. Arriva anche una piccola parte nella fiction Padri e Figli. In quegli anni inizia l’attività di modella e indossatrice. La musica non manca di regalarle però soddisfazioni con serate nei locali romani e nazionali. Non smette di studiare e si laurea in Teatro, Cinema, Danza e Arti Digitali presso l’Università La Sapienza di Roma.

Nel 2013 tenta l’avventura sanremese, partecipando ad Area Sanremo ed entra a far parte dei 40 finalisti. A settembre del 2014 arriva per lei un grande riconoscimento, vince infatti la X° Edizione del "Premio Poggio Bustone" in coppia col compositore Giovanni Leon Dall’O, con due brani: il proprio, “Il Circo Degli Assenti”, e “Sognando Risognando” cover di Lucio Battisti. Nel 2016 partecipa al Festival International Pop Contest, con il brano inedito "E' Tutto Normale". Sempre nel 2016 vince il premio "La città di Murex" nella sezione cantautori con "La Bufera Degli Amanti" composto con Lorenzo Sebastianelli. A marzo del 2017 con "L'uomo Nero", composto insieme a Giovanni Leon Dall'O', si esibisce alla XVII edizione del "Concorso Letterario Maria Santoro". Nel 2018 partecipa al Festival dell'Adriatico con "La Bufera Degli Amanti".

È il 2019 con “I Tre Volti Della Luna”, si classifica al primo posto al concorso "Impavidarte, la biennale della cultura" e sempre lo stesso anno con “Il Padre Del Gelo” ottiene il primo premio al concorso "Manuel Fodera". Nel marzo del 2020 realizza “Eterna (Chi Porta La Corona?)” insieme a Lorenzo Sebastianelli. Il 20 marzo 2022, negli store arriva “Nulla Succede Per Caso”, brano scritto da Gianni Errera e Laura Di Giorgio, aprendo, dal punto di vista delle sonorità, un nuovo percorso musicale che dall’8 aprile arriva anche nelle radio. Oltre alla musica nella vita di Deborah c’è l’insegnamento infatti è maestra di scuola primaria.