In base ai dati pubblicati il 9 gennaio da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti Covid in area non critica è salito al 24% (+1% rispetto alla precedente rilevazione del 2 gennaio).

Il tasso è cresciuto nelle seguenti 13 regioni/pa: Valle d'Aosta (45%), Abruzzo (22%), Calabria (al 36%), Campania (23%), Friuli (27%), Lazio (23%), Lombardia (28%), Molise (16%), PA Bolzano (16%), Piemonte (30%), Sicilia (30%), Toscana (21%), Umbria (30%).

Resta invece stabile al 17% il tasso di posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva, anche se è in crescita in 9 regioni/pa: Calabria (18%), Emilia Romagna (17%), Friuli Venezia Giulia (21%), Lazio (21%), Liguria (21%), Lombardia (16%), PA Trento (29%), Umbria (15%), Veneto (21%).

Sempre in base ai dati forniti da Agenas l'incidenza media del contagio da Covid in Italia è arrivata a 1.872,10 casi per 100.000 abitanti, il 2 gennai era 1.148,95.